Mapfre se desploma en bolsa más del 7 % tras recomendar UBS vender acciones de la compañía

Madrid, 20 ene (EFECOM).- Mapfre se desploma en bolsa con una caída de más del 7 % después de un informe del banco suizo UBS en el que se recomienda la venta de las acciones del grupo asegurador.

A las 15:00 horas, los títulos de Mapfre se mantienen como los más bajistas del mercado español, con una caída del 7,24 %, y situándose el precio de la acción en 3,974 euros. En lo que va de año, la compañía gana en bolsa un escaso 0,05 %.

El desplome de Mapfre lleva al selectivo español, IBEX 35, a acentuar su caída hasta el 1,74 %, su mayor bajada desde el pasado 18 de noviembre cuando cedió un 2,14 % al cierre, y situarse en los 17.358,8 puntos.

Según el informe de UBS, Mapfre cotiza a un precio excesivo que no se ajusta a los "vientos en contra" que van a afectar a la compañía, especialmente en su negocio de Brasil y en su filial de reaseguro.

UBS sitúa el precio objetivo de la acción de la aseguradora en 3,85 euros, lejos de los 4,3 euros que alcanzó a finales del pasado año.

Por otro lado, según el último informe de la consultora Brand Finance sobre las marcas más valiosas del mundo, el valor de la marca Mapfre es de 5.300 millones de dólares (unos 4.520 millones de euros), un 14 % más que hace un año.

Brand Finance atribuye la revalorización de la marca Mapfre al crecimiento previsto de sus ingresos, y sitúa a la entidad por primera vez entre las 500 compañías con mayor valor de marca en el mundo, tras mejorar 57 posiciones, hasta el puesto 485. EFECOM

