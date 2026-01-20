Espana agencias

Macron considera "inaceptables e ineficaces" las nuevas amenazas arancelarias de Trump

Guardar

París, 20 ene (EFECOM).- El presidente francés, Emmanuel Macron, considera "inaceptables" e "ineficaces" las nuevas amenazas de aranceles que le ha dirigido Donald Trump por rechazar la propuesta estadounidense de formar parte de su Junta de la Paz para Gaza, que París considera un peligro para el sistema internacional de la ONU.

Fuentes del entorno de Macron han dicho haber tomado nota de las declaraciones de Trump en las que afirmó que impondrá aranceles del 200 % a los vinos y a los champanes franceses si París se niega a entrar en dicha Junta.

Las fuentes han insistido en que, "como lo hemos subrayado siempre, las amenazas arancelarias para influir en nuestra política exterior son inaceptables e ineficaces".

Poco antes, en una primera reacción a las advertencias sobre aranceles a los vinos y champanes franceses, la ministra francesa de Agricultura, Annie Genevard, dijo que "es una declaración hostil hacia Francia" y "una amenaza que busca que los europeos se dobleguen".

También que resulta "doblemente chocante" por su dimensión y por su carácter "brutal".

"Es para doblegar, es en cierta medida una herramienta de chantaje", denunció Genevard en una entrevista al canal TF1 en la que quiso mostrarse prudente sobre la respuesta para no caer en una escalada verbal.

Francia anunció el lunes que no va a entrar, en las condiciones actuales fijadas por Estados Unidos, en la Junta de la Paz para Gaza, porque, a su parecer, cuestiona principios del multilateralismo y de la estructura de funcionamiento de la ONU. EFECOM

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Leo Meindl cree que "detalles muy pequeños" privan al Burgos de las victorias

Infobae

Tercera victoria consecutiva de “Shutterwood” y Vicky Alonso en Dos Hermanas

Infobae

El Bernabéu señala a Vinícius

Infobae

Badosa manda un mensaje de pésame a las víctimas del accidente de tren

Infobae

El Gobierno abre información pública para declarar Lugar de Memoria Democrática el Palacio de la Magdalena (Santander)

El Gobierno abre información pública
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Última hora del accidente de

Última hora del accidente de trenes en Adamuz (Córdoba), en directo: asciende a 41 la cifra de muertos

La DGT aumentará los controles a los conductores de autobuses escolares: medidas contra el consumo de drogas o alcohol o el cinturón obligatorio

La asignatura pendiente de la seguridad vial: 2025 fue el año en el que más motoristas murieron en la última década

Así funciona el botón SOS de tu coche

Se empiezan a conocer los nombres de las víctimas del accidente de trenes en Adamuz (Córdoba): dos periodistas andaluces y un policía nacional, entre los fallecidos

ECONOMÍA

Accidente ferroviario en Adamuz: qué

Accidente ferroviario en Adamuz: qué indemnizaciones y derechos corresponden a los afectados

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

Precio del aceite de oliva en España este martes 20 de enero

Cuánto cuesta un euro frente al dólar este 20 de enero

La UE planta cara a Trump y está dispuesta a contraatacar con aranceles de 93.000M para defender Groenlandia: “No nos dejaremos intimidar”

DEPORTES

El día que el Mónaco

El día que el Mónaco eliminó al Real Madrid de Champions en plena crisis de la era de los Galácticos

Ralf Schumacher avisa sobre el posible “desastre” en Ferrari: dos coches distintos para Charles Leclerc y Lewis Hamilton

De entrenar a un equipo de la Bundesliga a dirigir un McDonald’s: la historia de Alexander Nouri

El juego sucio que utilizó Marruecos durante la final de la Copa África: de robar la toalla al portero rival al boicot en rueda de prensa al seleccionador senegalés

Mbappé sobre la situación en el Bernabéu y Vinicius: “Si pitan, tienen que pitar a toda la plantilla”