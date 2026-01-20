Macron considera "inaceptables e ineficaces" las nuevas amenazas arancelarias de Trump

París, 20 ene (EFECOM).- El presidente francés, Emmanuel Macron, considera "inaceptables" e "ineficaces" las nuevas amenazas de aranceles que le ha dirigido Donald Trump por rechazar la propuesta estadounidense de formar parte de su Junta de la Paz para Gaza, que París considera un peligro para el sistema internacional de la ONU.

Fuentes del entorno de Macron han dicho haber tomado nota de las declaraciones de Trump en las que afirmó que impondrá aranceles del 200 % a los vinos y a los champanes franceses si París se niega a entrar en dicha Junta.

Las fuentes han insistido en que, "como lo hemos subrayado siempre, las amenazas arancelarias para influir en nuestra política exterior son inaceptables e ineficaces".

Poco antes, en una primera reacción a las advertencias sobre aranceles a los vinos y champanes franceses, la ministra francesa de Agricultura, Annie Genevard, dijo que "es una declaración hostil hacia Francia" y "una amenaza que busca que los europeos se dobleguen".

También que resulta "doblemente chocante" por su dimensión y por su carácter "brutal".

"Es para doblegar, es en cierta medida una herramienta de chantaje", denunció Genevard en una entrevista al canal TF1 en la que quiso mostrarse prudente sobre la respuesta para no caer en una escalada verbal.

Francia anunció el lunes que no va a entrar, en las condiciones actuales fijadas por Estados Unidos, en la Junta de la Paz para Gaza, porque, a su parecer, cuestiona principios del multilateralismo y de la estructura de funcionamiento de la ONU. EFECOM