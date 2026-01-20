Los trabajadores de Ford Almussafes devolverán un complemento adelantado en un trimestre

Valencia, 20 ene (EFECOM).- Los trabajadores de Ford Almussafes tendrán que devolver un complemento del ERTE Red adelantado en sus nóminas por la compañía, una vez recibido el pago de éste por parte de la Generalitat valenciana, y lo harán a lo largo de un trimestre.

Esta circunstancia ha ocurrido debido a la tramitación administrativa del pago del complemento del Mecanismo Red por parte del Gobierno valenciano correspondiente a 2025, que los trabajadores han recibido por primera vez en diciembre pero durante el año han estado percibiendo el pago adelantado por la empresa.

UGT ha pedido a la compañía que el trabajador no tenga que devolver el importe íntegro en una sola vez, sino que lo haga durante este primer trimestre del año de forma prorrateada.

Las cantidades a devolver varían y se sitúan entre cientos de euros hasta unos 4.000, en función de los días que el trabajador haya estado en el Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE), ha explicado el presidente del Comité de empresa de la planta, Carlos Faubel.

El ERTE Red de Ford Almussafes se renovó en diciembre de 2025 por seis meses con las mismas condiciones con las que se ha aplicado durante todo el año pasado: 4.152 trabajadores afectados de forma rotativa, 996 puestos diarios en regulación y el 90 % del salario con el cien por cien de complementos.

Al ser una prórroga del acuerdo firmado en 2024 para dos años (2025 y 2026), mantiene las mismas condiciones, mientras la planta sigue a la espera de conocer el modelo multienergía que se le asigna para 2027 y su volumen de producción. EFECOM