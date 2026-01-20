Espana agencias

Los retos de la IA en el ámbito militar, a debate los días 4 y 5 de febrero en A Coruña en una cumbre mundial

Los retos de la Inteligencia Artificial en el ámbito militar centrarán el debate en la cumbre internacional que se celebrará los días 4 y 5 de febrero en A Coruña, con participación de más de 600 congresistas y más de 25 delegaciones internacionales.

Así lo ha informado, en el Palacio de Capitanía, la secretaria de Estado de Defensa, Amparo Valcarce, en la presentación de la cumbre sobre Uso Responsable de la Inteligencia Artificial en el ámbito Militar (REAIM), impulsada por Países Bajos y Corea del Sur y a la que se ha sumado España.

Será los días 4 y 5 de febrero con el objetivo de promover su uso responsable en el ámbito militar. Tras las celebradas previamente en La Haya y Seúl, ahora será A Coruña quien la acogerá con el propósito de contribuir a que las decisiones sobre el uso de la IA en el ámbito de la defensa se tomen con responsabilidad democrática y transparecencia.

Con sesiones plenarias y mesas redondas, se estructurá en aspectos como los fundamentos técnicos de la IA responsable en el ámbito militar; las aplicaciones reales o la gobernanza, con el debate de aspectos como percepción pública y confianza social, operaciones cibernéticas y guerra electrónica o nuevas fronteras con la IA y su impacto estratégico.

"España es la séptima potencia mundial en IA", ha remarcado la secretaria de Estado de Defensa, quien ha subrayado la inversión de 1.500 millones al año en aplicaciones de este tipo. "Una reflexión sobre la IA al servicio de los ciudadanos para no poner en riesgo nuestras libertades, nuestro desarrollo económico y social", ha indicado.

Cuestionada en el acto si habrá presencia de la industria israelí, al estar abierta la cumbre a distintos sectores, no solo el militar, se ha referido al "plan de desconexión tecnológico de Israel" por parte de España "para garantizarnos un abastecimiento seguro".

PLAN DE ACCIÓN

En la presentación, ha estado acompañada por el director general del Centro de Sistemas y Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (CESTIC), el teniente general José María Millán, quien ha manifestado que se plantearán cuestiones como un plan de acción "para el futuro próximo", además de "promover la comprensión de las aplicaciones" de la Inteligencia Artificial.

Por su parte, el presidente de la Diputación de A Coruña, Valentín González Formoso, y el primer teniente de alcaldesa del Ayuntamiento de A Coruña, José Manuel Lage, han coincidido en la importancia de este tipo de eventos.

"La defensa es un pilar básico, no hay que bajar la guardia", ha sentenciado el primero. Lage, a su vez, ha destacado la potencialidad de la ciudad en el ámbito de las nuevas tecnologías, algo que también se ha subrayado por parte del resto de los participantes, que han aludido también al papel de las universidades.

