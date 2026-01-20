Espana agencias

Los Mossos se desplazan a Gelida para iniciar la investigación del accidente de tren

Barcelona, 21 ene (EFE).- Efectivos del área central aeroportuaria y de transporte público de los Mossos d'Esquadra se han desplazado al lugar del accidente de tren que esta noche ha causado un muerto y 37 heridos entre Gelida y Sant Sadurní d'Anoia (Barcelona) para iniciar las primeras gestiones de investigación.

Según ha informado la policía catalana, la unidad encargada de la investigación de los accidentes ferroviarios de la policía catalana está inspeccionando el lugar del accidente, ocurrido al desplomarse un muro de contención sobre un vagón de un tren de la línea R4 de cercanías.

El comisario jefe de los Mossos, Miquel Esquius, se ha trasladado al lugar del accidente para conocer de primera mano la situación y el estado de los afectados.

El jefe de intervención de los Bomberos de la Generalitat, Claudi Gallardo, ha explicado en declaraciones a los medios que el muro de contención se ha hundido por un desprendimiento de terreno, posiblemente provocado por un suelo inestable a consecuencia de las lluvias que han caído en los últimos días.

Los equipos de emergencia han montado un centro de coordinación avanzado para coordinar las gestiones relacionadas con el accidente en el ambulatorio de Sant Sadurní d'Anoia (Barcelona).

En un mensaje a través de su cuenta de X, la consellera de Territori, Silvia Paneque, que se ha desplazado al lugar del accidente, se ha mostrado "consternada" por el accidente de Gelida y ha afirmado que está pendiente de la evolución de los heridos, al tiempo que ha expresado su pésame a los familiares de la víctima mortal del siniestro. EFE

