Espana agencias

Los Miami Dolphins contratan al entrenador Jeff Hafley

Guardar

Redacción Deportes, 19 ene (EFE).- Los Miami Dolphins han contratado a Jeff Hafley, ex coordinador defensivo de los Green Bay Packers, como su nuevo entrenador en jefe para las próximas cinco temporadas, informó este lunes NFL Network.

Hafley, de 46 años, sustituye al destituido Mike McDaniel, quien hasta 8 de enero pasado cumplió cuatro campañas, y en las dos últimas entregó resultados negativos: 8 juegos ganados y 9 perdidos en 2024. El año pasado dejó un balance de 7 triunfos y 10 derrotas, que dejaron al equipo al margen de los 'playoffs'.

Será la primera experiencia como entrenador en jefe para Jeff Hafley, quien pasó dos años como coordinador defensivo de los Packers con números destacados.

En 2024 llevó a sus jugadores a ser la sexta defensiva que menos puntos recibió entre los 32 equipos de la NFL y en esta campaña la defensiva de Packers lució consistente hasta que perdió por lesión a Micah Parsons, su hombre estelar.

El nuevo entrenador de Miami comenzó su camino en la liga en los Pittsburgh Steelers a los que llegó en 2006 como asistente defensivo.

Pasó a Tampa Bay Buccaners en 2012 en los que ocupó el puesto de asistente de defensivos profundos, misma labor que llevó en los Cleveland Browns entre 2014 y 2015, y en los San Francisco 49ers de 2016 a 2018.

La misión de Jeff Hafley será dar identidad ganadora a a Miami Dolphins para llegar a los 'playoffs'. EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

El esloveno Domen Prevc completa su doblete en la Copa del Mundo de saltos de Sapporo

Infobae

España ya conoce a sus dos últimas rivales en la segunda categoría: Argentina y Sudáfrica

Infobae

Veinte años del pacto secreto Mas-Zapatero que desatascó el Estatut y quebró el tripartito

Infobae

Fallecen dos jóvenes de 19 y 20 años en un accidente de tráfico en un pueblo de Toledo

Infobae

Cinco tramos viarios siguen con cadenas en Castilla y León y dos cerrados por la nieve

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Última hora del accidente de

Última hora del accidente de trenes en Adamuz (Córdoba), en directo: ascienden a 40 las víctimas mortales y 13 de los heridos siguen en la UCI

Iván Marín, capitán del CD Avejoe Adamuz y uno de los primeros en llegar al accidente: “Había cuerpos tirados por la vía... mejor no verlo”

La tragedia en Adamuz, en datos: ya se han realizado 23 autopsias y los forenses han recibido 37 cuerpos

Si tenías un viaje en tren entre Madrid y Andalucía, este es el plan alternativo que ha puesto en marcha Renfe con un servicio especial de autobús en Córdoba

La investigación del accidente de tren en Adamuz apunta a una rotura de la vía, pero habrá que esclarecer si esta es “causa o consecuencia” del descarrilamiento

ECONOMÍA

Estos son los resultados ganadores

Estos son los resultados ganadores del sorteo de Super Once del 19 enero

Triplex de la Once: conoce la combinación ganadora del Sorteo 4 de este lunes 19 de enero

Jugada ganadora y resultado del Sorteo 4 de Super Once este lunes 19 de enero del 2026

España gana el pulso económico a Europa: el FMI prevé que crecerá en 2026 el doble que la eurozona y solo una décima menos que EEUU

Sorteo 3 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy, 19 de enero del 2026

DEPORTES

Ralf Schumacher avisa sobre el

Ralf Schumacher avisa sobre el posible “desastre” en Ferrari: dos coches distintos para Charles Leclerc y Lewis Hamilton

De entrenar a un equipo de la Bundesliga a dirigir un McDonald’s: la historia de Alexander Nouri

El juego sucio que utilizó Marruecos durante la final de la Copa África: de robar la toalla al portero rival al boicot en rueda de prensa al seleccionador senegalés

Mbappé sobre la situación en el Bernabéu y Vinicius: “Si pitan, tienen que pitar a toda la plantilla”

El padre de Davinchi, jugador del Getafe, se encuentra entre los desaparecidos por el accidente ferroviario de Adamuz