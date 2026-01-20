Los forenses ya han realizado las autopsias de 38 cuerpos tras el accidente en Adamuz

Sevilla, 20 ene (EFE).- Los forenses del Instituto de Medicina Legal de Córdoba han realizado ya las autopsias de los 38 fallecidos recibidos tras el accidente de trenes ocurrido el domingo en la localidad cordobesa de Adamuz, ha informado el Centro Integrado de Datos (CID).

El total de personas plenamente identificadas por el Servicio de Criminalística de la Guardia Civil asciende a diez y todas lo han sido a través de las huellas dactilares.

Una vez identificados los cuerpos, las familias son informadas y, a partir de ese momento, deben contactar con una funeraria para que ésta realice los trámites necesarios con el Registro Civil de Montoro (Córdoba) y reciban la licencia de enterramiento, ha informado el CID, constituido para hacer frente a esta emergencia.

El Registro Civil de Montoro estará abierto hasta las ocho de la tarde para que puedan realizar los trámites legales necesarios.

La cifra de denuncias de desapariciones sigue siendo de 43 y han sido presentadas en las comandancias de Madrid, Málaga, Córdoba, Sevilla y Huelva, según se recoge en la estadística del CID.

Este organismo ha sido constituido para hacer frente a esta emergencia conforme a lo que establece el Real Decreto por el que se aprueba el Protocolo nacional de Actuación Médico-forense y de Policía Científica en sucesos con múltiples víctimas, que se puso en marcha el domingo a las diez de la noche.

Para la realización de las autopsias se han desplazado hasta Córdoba médicos forenses y técnicos forenses de Jaén, Granada, Sevilla y Málaga.

Junto con los médicos forenses de Córdoba han trabajado desde la madrugada del domingo 27 forenses tanto en levantamientos como en la realización de autopsias.

Por parte de la Guardia Civil se han desplazado desde su órgano central 32 miembros del servicio de Criminalística expertos en identificación lofoscópica y genética.

La Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia plaza número 2 de Montoro es el órgano judicial encargado de la investigación del accidente de Adamuz, que será reforzado de forma inminente con un juez, un letrado de la Administración de Justicia y dos funcionarios, sin perjuicio de futuros refuerzos. EFE