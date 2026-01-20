Espana agencias

Los forenses ya han realizado las autopsias de 38 cuerpos tras el accidente en Adamuz

Guardar

Sevilla, 20 ene (EFE).- Los forenses del Instituto de Medicina Legal de Córdoba han realizado ya las autopsias de los 38 fallecidos recibidos tras el accidente de trenes ocurrido el domingo en la localidad cordobesa de Adamuz, ha informado el Centro Integrado de Datos (CID).

El total de personas plenamente identificadas por el Servicio de Criminalística de la Guardia Civil asciende a diez y todas lo han sido a través de las huellas dactilares.

Una vez identificados los cuerpos, las familias son informadas y, a partir de ese momento, deben contactar con una funeraria para que ésta realice los trámites necesarios con el Registro Civil de Montoro (Córdoba) y reciban la licencia de enterramiento, ha informado el CID, constituido para hacer frente a esta emergencia.

El Registro Civil de Montoro estará abierto hasta las ocho de la tarde para que puedan realizar los trámites legales necesarios.

La cifra de denuncias de desapariciones sigue siendo de 43 y han sido presentadas en las comandancias de Madrid, Málaga, Córdoba, Sevilla y Huelva, según se recoge en la estadística del CID.

Este organismo ha sido constituido para hacer frente a esta emergencia conforme a lo que establece el Real Decreto por el que se aprueba el Protocolo nacional de Actuación Médico-forense y de Policía Científica en sucesos con múltiples víctimas, que se puso en marcha el domingo a las diez de la noche.

Para la realización de las autopsias se han desplazado hasta Córdoba médicos forenses y técnicos forenses de Jaén, Granada, Sevilla y Málaga.

Junto con los médicos forenses de Córdoba han trabajado desde la madrugada del domingo 27 forenses tanto en levantamientos como en la realización de autopsias.

Por parte de la Guardia Civil se han desplazado desde su órgano central 32 miembros del servicio de Criminalística expertos en identificación lofoscópica y genética.

La Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia plaza número 2 de Montoro es el órgano judicial encargado de la investigación del accidente de Adamuz, que será reforzado de forma inminente con un juez, un letrado de la Administración de Justicia y dos funcionarios, sin perjuicio de futuros refuerzos. EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Sigue suspendida hasta nuevo aviso la alta velocidad ferroviaria entre Madrid y Andalucía

Infobae

El Alavés cae a puestos de descenso por primera vez en la temporada

Infobae

Illa está "bien" y estable pero seguirá hospitalizado unas 2 semanas con pruebas y rehabilitación

Los especialistas del Hospital Vall d’Hebron informaron este domingo que el jefe del Ejecutivo catalán permanecerá internado para someterse a exámenes adicionales y un plan riguroso de fisioterapia, después de ingresar tras sufrir debilidad muscular repentina

Illa está "bien" y estable

El TS corrige y fija el 12 de febrero la audiencia previa al juicio a Ábalos, Koldo y Aldama por las mascarillas

El TS corrige y fija

Casado: "Nos queda dar un paso ante Alemania y vamos a darlo todo para ganar"

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Salvador Illa sale de la

Salvador Illa sale de la UCI: el president catalán pasa a planta tras presentar una “evolución favorable” de su osteomielitis púbica

Última hora del accidente de tren en Adamuz (Córdoba), en directo: los Reyes visitan la zona y Marlaska apunta que “todas las hipótesis están abiertas”

Más peligroso que útil: ¿Por qué los trenes no tienen cinturones de seguridad?

Procedente el despido de una trabajadora de Alimerka por ineptitud sobrevenida que sufría jaquecas tras la exposición al frío de las cámaras frigoríficas

Las claves del accidente de dos trenes en Adamuz que ha dejado al menos 41 muertos y de la investigación: “Es tremendamente extraño”

ECONOMÍA

Resultados ganadores del Super Once,

Resultados ganadores del Super Once, Sorteo 3 del martes 20 de enero del 2026

Super Once: esta es la combinación ganadora del Sorteo 2 del martes 20 de enero de 2026

Comprobar Super Once: los números ganadores del Sorteo 1 de este martes 20 enero del 2026

Triplex de la Once: números ganadores del Sorteo 2 de este 20 de enero del 2026

Triplex de la Once: combinación ganadora del Sorteo 1 este martes 20 de enero del 2026

DEPORTES

El día que el Mónaco

El día que el Mónaco eliminó al Real Madrid de Champions en plena crisis de la era de los Galácticos

Ralf Schumacher avisa sobre el posible “desastre” en Ferrari: dos coches distintos para Charles Leclerc y Lewis Hamilton

De entrenar a un equipo de la Bundesliga a dirigir un McDonald’s: la historia de Alexander Nouri

El juego sucio que utilizó Marruecos durante la final de la Copa África: de robar la toalla al portero rival al boicot en rueda de prensa al seleccionador senegalés

Mbappé sobre la situación en el Bernabéu y Vinicius: “Si pitan, tienen que pitar a toda la plantilla”