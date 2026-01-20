Los bomberos buscarán al desparecido en Palau-Sator durante la noche con drones

Palau-sator (Girona), 20 ene (EFE).- Los equipos de rescate de los Bomberos de la Generalitat mantendrán durante toda la noche la búsqueda del vecino de Fontanilles (Girona) de 63 años que a primera hora de la mañana ha sido arrastrado en su coche por la riera en Palau-sator.

Según han confirmado a EFE los Bomberos de la Generalitat, la búsqueda del desaparecido, repartidor de la panadería de Palau-sator, se mantendrá activa con drones y el apoyo de varias dotaciones terrestres.

Cuando sobre las 07:34 horas de este martes se ha conocido la noticia de que la riera Nova de Palau-sator, conocida como la riera Grossa, había arrastrado un vehículo, los equipos de emergencia han montado un dispositivo conjunto para intentar localizar al desaparecido.

Por la mañana se han metido en el agua agentes de la Unidad Acuática de los Mossos d’Esquadra y submarinistas del Grupo de Actuaciones Especiales (GRAE) de los Bomberos de la Generalitat, y ha sobrevolado la zona un helicóptero de los Bomberos y varios drones.

Sin embargo, ya a primera hora de la tarde tanto Bomberos, que iban con una zodiac, como los Mossos han tenido que dejar la búsqueda dentro del agua debido a la gran cantidad de caudal que lleva la riera, que en algunos puntos tiene más de cuatro metros de profundidad, y a la gran cantidad de cañas que hay en la zona.

Aunque han intentado apartar cañas y otros restos con maquinaria pesada, como retroexcavadoras, la situación en la que se encuentran los accesos a la zona no ha permitido la llegada de estas máquinas.

Los equipos de rescate se han quedado desde primera hora de la tarde en el centro de mando, establecido en el edificio de las antiguas escuelas y ayuntamiento de Fontanilles, esperando que cayeran los 60-70 l/m2 que estaban previstos esta tarde para ver si posteriormente mejoraban las condiciones meteorológicas, y bajaba el caudal.

No obstante, como la situación no ha mejorado, los Mossos han retirado la Unidad Acuática hasta las 10:30 horas de mañana.

Por su parte, los Bomberos dejarán los drones y el apoyo en tierra hasta mañana a primera hora de la mañana, cuando habrá un cambio de turno y volverán a iniciar la búsqueda acuática con los submarinistas, con apoyos terrestres, de drones y del helicóptero.

A primera hora de esta tarde los efectivos han localizado un coche en la zona aunque, según fuentes del operativo, no había nadie dentro y no era el que se está buscando.

La provincia de Girona, y en especial las comarcas del Alt y Baix Empordà y el Gironès, son las zonas más afectadas por el temporal de levante de este martes, y hasta las 17 horas los Bomberos habían llevado a cabo un total de 1.172 servicios, 515 de los cuales en Girona. EFE

