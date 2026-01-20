Espana agencias

Los bancos centrales defienden su independencia ante la presión de los gobiernos

Davos (Suiza), 20 ene (EFECOM).- Los gobernadores de los bancos centrales de Alemania, Israel y Suiza han defendido este martes en el Foro de Davos su independencia frente a las injerencias gubernamentales, en relación con el conflicto que enfrenta a la Reserva Federal (Fed) con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Los tres han coincidido en señalar que la independencia y la transparencia son algunos de los mayores activos en los que los bancos centrales basan su credibilidad.

Sus pronunciamientos se producen en un momento en el que Trump ha tratado de influir en la política monetaria de la Reserva Federal, a lo que el presidente de la Fed, Jerome Powell, se ha negado.

El israelí Amir Yaron ha recordado que, tras los atentados del 7 de octubre, se sugirió que la entidad abordara una bajada de tipos de interés, lo que no se produjo porque el compromiso del organismo es a largo plazo.

Su homólogo suizo, Martin Schleger, ha indicado que el titulo del panel en el que los tres han participado, 'Bancos Centrales más allá de su mandato', es "casi una provocación", porque el mandato de un banco central "es inequívoco", la estabilidad de precios, y no es interpretable.

Sin embargo, ni los gobernadores de los bancos centrales de Israel y Suiza ni el presidente del Bundesbank, Joachim Nagel, han querido abordar si el sucesor de Powell, cuyo mandato concluye en mayo, verá afectada su credibilidad por el conflicto que enfrenta a aquel con Trump. EFECOM

