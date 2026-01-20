Las ventas de Renault en Latinoamérica crecieron un 11,7 % en 2025, hasta las 272.600

París, 20 ene (EFECOM).- Las ventas de Renault en Latinoamérica aumentaron un 11,7 % en 2025, hasta 272.600 vehículos, una de las regiones que ilustra el dinamismo del grupo francés en países emergentes fuera de su mercado doméstico europeo.

Los principales países de Latinoamérica por el número de matriculaciones fueron Brasil, con 132.000; Argentina, con 59.000; Colombia, con 34.000; y México, con 33.000, ha explicado en una presentación a la prensa el responsable global de ventas de la marca Renault, Ivan Segal.

Segal ha informado de que la Marca Renault comercializó en total 1.628.030 vehículos en todo el mundo en 2025, un alza del 3,2 % respecto al ejercicio anterior.

En América Latina, el grupo del rombo comercializa sus coches únicamente con la marca Renault, incluso modelos que en otras regiones del mundo van con la marca Dacia.

Al margen de Latinoamérica, los otros mercados en los que Renault tuvo progresiones muy significativas fueron Turquía, con un alza del 8 %, hasta 144.300 unidades (en este país es el 'número uno del mercado'); Marruecos con un tirón del 44,8 %, hasta 41.100; y Corea del Sur con un salto del 55,9 %, hasta 52.300.

En Europa, las ventas de coches eléctricos de la marca Renault subieron un 72 %, hasta 151.000 y el principal motor fu su modelo Renault 5 E-Tech, del que se han vendido 100.000 unidades desde su lanzamiento.

De cara a este año, Segal se ha mostrado confiado en su capacidad de crecer en Europa gracias al Clio 6, al lanzamiento del Twingo E-Tech, a la recuperación del mercado de las furgonetas (en particular con Master), a la llegada del Renault 4 E-Tech a nuevos mercados y a una nueva versión del Megane.

Fuera de Europa, una de las grandes apuestas es el Boreal, que se ha empezado a comercializar en Latinoamérica y que se va extender a otros países latinoamericanos. Además, va a empezar su producción en Turquía. EFECOM