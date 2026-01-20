Espana agencias

Las ventas de Renault en Latinoamérica crecieron un 11,7 % en 2025, hasta las 272.600

Guardar

París, 20 ene (EFECOM).- Las ventas de Renault en Latinoamérica aumentaron un 11,7 % en 2025, hasta 272.600 vehículos, una de las regiones que ilustra el dinamismo del grupo francés en países emergentes fuera de su mercado doméstico europeo.

Los principales países de Latinoamérica por el número de matriculaciones fueron Brasil, con 132.000; Argentina, con 59.000; Colombia, con 34.000; y México, con 33.000, ha explicado en una presentación a la prensa el responsable global de ventas de la marca Renault, Ivan Segal.

Segal ha informado de que la Marca Renault comercializó en total 1.628.030 vehículos en todo el mundo en 2025, un alza del 3,2 % respecto al ejercicio anterior.

En América Latina, el grupo del rombo comercializa sus coches únicamente con la marca Renault, incluso modelos que en otras regiones del mundo van con la marca Dacia.

Al margen de Latinoamérica, los otros mercados en los que Renault tuvo progresiones muy significativas fueron Turquía, con un alza del 8 %, hasta 144.300 unidades (en este país es el 'número uno del mercado'); Marruecos con un tirón del 44,8 %, hasta 41.100; y Corea del Sur con un salto del 55,9 %, hasta 52.300.

En Europa, las ventas de coches eléctricos de la marca Renault subieron un 72 %, hasta 151.000 y el principal motor fu su modelo Renault 5 E-Tech, del que se han vendido 100.000 unidades desde su lanzamiento.

De cara a este año, Segal se ha mostrado confiado en su capacidad de crecer en Europa gracias al Clio 6, al lanzamiento del Twingo E-Tech, a la recuperación del mercado de las furgonetas (en particular con Master), a la llegada del Renault 4 E-Tech a nuevos mercados y a una nueva versión del Megane.

Fuera de Europa, una de las grandes apuestas es el Boreal, que se ha empezado a comercializar en Latinoamérica y que se va extender a otros países latinoamericanos. Además, va a empezar su producción en Turquía. EFECOM

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

El PP invita a los presidentes socialistas a avalar su propuesta de financiación

Infobae

El temporal provoca 11 desvíos y 17 cancelaciones en el aeropuerto de Tenerife Norte

Infobae

Se elevan a 41 los muertos en el accidente de trenes en Adamuz (Córdoba)

Infobae

Punta Umbría (Huelva) confirma la muerte de un quinto vecino en el accidente ferroviario

Infobae

Sumar exige al PSOE negociar una propuesta sobre vivienda en el seno del Gobierno

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Así funciona el botón SOS

Así funciona el botón SOS de tu coche

Última hora del accidente de trenes en Adamuz (Córdoba), en directo: asciende a 41 la cifra de muertos

Se empiezan a conocer los nombres de las víctimas del accidente de trenes en Adamuz (Córdoba): dos periodistas andaluces y un policía nacional, entre los fallecidos

El accidente de tren en Adamuz deja 41 víctimas mortales y muchas incógnitas sobre las causas del descarrilamiento: “Todas las hipótesis están abiertas”

Rafael, Óscar, María...: los rostros de la tragedia de Adamuz que perdieron la vida en las vías de tren

ECONOMÍA

Accidente ferroviario en Adamuz: qué

Accidente ferroviario en Adamuz: qué indemnizaciones y derechos corresponden a los afectados

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

Precio del aceite de oliva en España este martes 20 de enero

Cuánto cuesta un euro frente al dólar este 20 de enero

La UE planta cara a Trump y está dispuesta a contraatacar con aranceles de 93.000M para defender Groenlandia: “No nos dejaremos intimidar”

DEPORTES

El día que el Mónaco

El día que el Mónaco eliminó al Real Madrid de Champions en plena crisis de la era de los Galácticos

Ralf Schumacher avisa sobre el posible “desastre” en Ferrari: dos coches distintos para Charles Leclerc y Lewis Hamilton

De entrenar a un equipo de la Bundesliga a dirigir un McDonald’s: la historia de Alexander Nouri

El juego sucio que utilizó Marruecos durante la final de la Copa África: de robar la toalla al portero rival al boicot en rueda de prensa al seleccionador senegalés

Mbappé sobre la situación en el Bernabéu y Vinicius: “Si pitan, tienen que pitar a toda la plantilla”