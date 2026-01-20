Las ventas de Renault en 2025 aumentaron un 3,2 %, hasta 2,3 millones de vehículos

París, 20 ene (EFECOM).- Renault vendió el pasado año 2.336.807 vehículos, un incremento del 3,2 % respecto a 2024, sobre todo gracias al aumento en diferentes mercados emergentes, en tanto que en Europa el grupo francés sufrió un recorte debido a la caída de las furgonetas.

En Europa, las matriculaciones de vehículos particulares progresaron un 5,9 %, más del doble que el mercado (que subió un 2,3 %), pero en el segmento de furgonetas sufrió un desplome del 29,6 % en el primer semestre y del 10,6 % en el segundo, indicó Renault en un comunicado. EFECOM