Las ventas de Dacia crecieron un 3,1 % en 2025, a 697.408, sobre todo gracias al Spring

París, 20 ene (EFECOM).- Dacia, la marca de bajo coste del grupo Renault, vendió el pasado año 697.408 coches, un 3,1 % más que en 2024, esencialmente gracias al tirón de su modelo eléctrico Spring, que creció un 53 %, hasta 35.034 unidades.

Con esas cifras, Spring se convirtió en el vehículo eléctrico más vendido en Europa en el llamado segmento A de pequeños coches urbanos, ha destacado Dacia este martes.

Los principales modelos de la marca sufrieron retrocesos, empezando por el Sandero, que cayó un 6,5 %, con 289.295 unidades. Aun así, fue el vehículo más vendido en Europa por segundo año consecutivo.

El todoterreno Duster bajó un 9,8 %, con 193.974 vehículos, algo que el director de ventas de Dacia, Frank Marotte atribuyó a las condiciones del mercado y, entre otras, a la competencia china.

Pese a todo, el Duster fue el segundo todoterreno más vendido en el mercado de los particulares en Europa y desde su lanzamiento en 2010 se han superado los 2,8 millones de unidades.

El Jogger sufrió un descenso del 23,6 %, con 73.695 unidades; mientras que el Bigster, un todoterreno que se empezó a comercializar a comienzos de 2025, totalizó el pasado año 67.573 matriculaciones, lo que para Marotte es "un éxito espectacular". EFECOM