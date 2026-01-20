Espana agencias

Las medidas temporales del sistema eléctrico pasan a indefinidas aunque podrán ajustarse

Madrid, 20 ene (EFECOM).- Las medidas temporales que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) aprobó el pasado octubre, a petición de Red Eléctrica, para reducir las oscilaciones de tensión del sistema eléctrico serán indefinidas desde hoy, aunque con ciertas variaciones "tras la experiencia y el debate" con el sector.

No obstante, las modificaciones "podrán ser ajustadas en los próximos meses" en tanto que se desarrollen otras soluciones de medio plazo, según recoge el Boletín Oficial del Estado (BOE) de este martes, que establece que la resolución se revisará en el plazo máximo de un año desde el día de su publicación.

El texto se conoce un día después de que decayeran los cambios temporales de los procedimientos de operación del sistema eléctrico 3.1, 3.2 y 7.2, un periodo durante el cual se ha constatado la "eficacia" de estas iniciativas y no se ha detectado "un incremento de los costes" que soporta la demanda.

Tras dar el visto bueno a su modificación temporal el pasado 20 de octubre después de observarse variaciones de tensión en el sistema eléctrico peninsular en esos días -aunque dentro de los márgenes establecidos-, la CNMC accedió a prorrogar los cambios en dos ocasiones, como informó el 18 de noviembre y el 4 de diciembre.

Sin embargo, la normativa contemplaba que estas medidas sólo podían prorrogarse cada 15 días durante tres meses, previa petición del operador del sistema. Así, el plazo máximo finalizó este lunes, 19 de enero.

A diferencia de la ocasión anterior, Red Eléctrica sí que sometió a consulta pública, entre el 19 de noviembre y el 10 de diciembre, el texto en el que planteaba mantener estos cambios transitorios tras su vencimiento e integrarlos definitivamente en los procedimientos de operación, pero con ciertas variaciones.

Además, la propuesta fue debatida por el conjunto del sector, incluido el operador del mercado (OMIE) y la CNMC, en una reunión celebrada a comienzos de diciembre, con lo que se garantizó un cierto consenso en las medidas que, posteriormente, Competencia sacó al trámite de audiencia.

De hecho, una de las novedades es que el operador del sistema ha renunciado a reducir el plazo para presentar ofertas de restricciones, ante el rechazo de otros actores.

A tenor de Red Eléctrica, las medidas, junto con la implementación progresiva de la participación de las renovables en el nuevo servicio de control de tensión, "contribuirán a que el sistema esté mejor preparado para hacer frente a periodos de la próxima primavera".

Entonces se cumplirá un año desde el inédito apagón en la España peninsular y Portugal del pasado 28 de abril.

Más allá de la modificación de los citados procedimientos de operación, la CNMC solicita al operador del sistema la elaboración y el seguimiento de un plan de actuación en coordinación con los actores del mercado que permita mejorar la estabilidad del sistema.

Así, Red Eléctrica deberá comunicar al organismo los avances con carácter mensual.

La resolución también abre la puerta a que las modificaciones recién aprobadas puedan ser revisadas más adelante "en tanto se desarrollen otras soluciones de medio plazo" que contribuyan a reducir las variaciones bruscas de tensión.

En cualquier caso, "será revisada en el plazo máximo de un año desde el día de su publicación" en el BOE. EFECOM

