Las cofradías celebran que ahora tienen "seguridad jurídica para salir al mar"

Lugo, 20 ene (EFECOM).- El patrón mayor de Burela y presidente de la Federación Nacional de Cofradías de Pescadores, Basilio Otero, considera que el acuerdo alcanzado en las últimas horas con respecto a la aplicación en España del reglamento comunitario de control de capturas es “positivo”, porque, al menos ahora, los barcos de pesca tienen “seguridad jurídica para salir al mar”.

Otero ha recordado en declaraciones a EFE que una de las exigencias más polémicas era la obligación de notificar con cuatro horas de antelación la llegada a puerto, algo que considera inviable para embarcaciones de bajura con “jornadas de trabajo de cinco a siete horas”, ya que cualquier imprevisto obligaría a emitir un nuevo preaviso.

Otro de los puntos críticos, a su juicio, era la obligación de registrar todas las capturas en el diario electrónico antes de atracar, de modo que se eliminaba la exención para pesos menores de 50 kilos.

Después del acuerdo cerrado ayer, “tenemos seguridad jurídica para salir al mar, y era lo que estábamos buscando”, ha explicado Basilio Otero.

“Era una normativa, no difícil de cumplir, que es lo que sucede con todas las normativas de control, sino que era imposible de cumplir”, ha insistido el patrón mayor de Burela.

Esto se debe, ha argumentado, a que las exigencias no se adaptaban a la realidad de la inmensa mayoría de la flota, que ayer permaneció amarrada en los puertos como protesta y a la espera de que llegasen noticias desde Madrid.

“Que era inviable lo demostramos la semana pasada con ejemplos gráficos”, recordó. Ahora, “este cambio de interpretación que hace España de la normativa permite que podamos ir al mar de una forma razonablemente segura y practicable”, ha reiterado. EFECOM

