Las bolsas europeas abren con caídas en torno al 0,75 % en medio de tensión comercial

Madrid, 20 ene (EFECOM).- Las bolsas europeas han abierto este martes con caídas en torno al 0,75 %, en medio de las tensiones comerciales y geopolíticas y en línea con los descensos de la víspera cercanos al 2 % y ante la previsión de recortes en Wall Street cuando vuelva a abrir hoy tras permanecer cerrada desde el pasado viernes por festivo.

En la apertura del mercado, con el euro apreciándose el 0,40 % y cambiándose a 1,169 dólares, la bolsa que más cede es la de Milán, el 0,78 %, seguida de Londres, con el 0,77 %; París, con el 0,76 %; Fráncfort, con el 0,67 %; y Madrid, con el 0,66 %.

El Euro Stoxx50, índice en el que cotizan las empresas europeas de mayor capitalización, se deja el 0,61 %.

En Asia, el principal índice de la Bolsa de Tokio, el Nikkei, bajó un 1,11 % este martes, lastrado por las tensiones económicas y geopolíticas entre Estados Unidos y varios países europeos por las aspiraciones de Washington de apropiarse de Groenlandia; y el índice de referencia de la Bolsa de Shanghái cayó hoy un 0,01 %, tras perder 0,35 puntos hasta los 4.113,65.

El parqué de Shenzhen se dejó 138,42 unidades (-0,97 %), el Hang Seng de Hong Kong, a falta del cierre, cede el 0,29 %, y el principal índice de la Bolsa de Seúl, el Kospi, perdió un 0,39 %.

Wall Street volverá este martes a la actividad, tras permanecer ayer cerrada por el Día de Martin Luther King, y los futuros avanzan caídas que superan el 1 %, tras cerrar el viernes con leves bajadas.

En EE. UU., el mercado estará pendiente de los datos sobre el cambio semanal de empleo del informe privado ADP y de la actividad de no fabricación de la Fed de Philadelphia de enero; mientras que en Alemania y en la eurozona se conocerá el dato de la encuesta ZEW de enero.

En el mercado de materias primas, el oro registra un avance del 2,83 % y el precio de la onza se encuentra en 4.725,239 dólares, mientras que la plata sube un 6,52 %, hasta los 94,31 dólares. tras llegar a alcanzar los 94,72. Ambos están en máximos históricos.

Por el contrario, el precio del petróleo desciende: en el caso del Brent, de referencia en Europa, el 0,47 %, hasta los 63,65 dólares el barril; y el West Texas Intermediate (WTI), de referencia en EE. UU., el 0,61 %, hasta los 58,97 dólares antes de la apertura oficial del mercado.

La rentabilidad del bono alemán a diez años sube hasta el 2,875 % y la del español hasta el 3,262 %.

El bitcóin cae un 2,04 % y se encuentra en 91.027 dólares. EFECOM

