La reunión Sánchez-Pradales podría estar condicionada por elecciones en otras autonomías

Vitoria, 20 ene (EFE).- La reunión bilateral entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el lehendakari, Imanol Pradales, para hablar, entre otros asuntos, sobre las transferencias pendientes a Euskadi, no tiene fecha aún y podría estar condicionada por los procesos electorales que se celebran este año en otras comunidades autónomas.

El lehendakari había anunciado para enero un encuentro bilateral con Sánchez para analizar el grado de cumplimiento de las materias recogidas en el Estatuto de Gernika que aún no han sido transferencias y que ambos gobiernos acordaron materializar antes de que finalizara el año 2025.

La portavoz del Ejecutivo vasco, María Ubarretxena, ha explicado en la rueda posterior al Consejo de Gobierno que los gabinetes de ambos gobiernos están cuadrando sus agendas para determinar una fecha aunque ha señalado que hay tres procedimientos electorales este año en otras regiones -Aragón, Castilla y León y Andalucía- que "pueden condicionar" la fecha de ese encuentro.

Las últimas materias transferidas se firmaron el pasado viernes en la Comisión Mixta de Transferencias. Son las de las prestaciones de desempleo, las no contributivas familiares de la Seguridad Social, Salvamento Marítimo, Seguro Escolar y Centro de Verificación de Maquinaria de Barakaldo (Bizkaia).

Encima de la mesa hay otras quince, entre ellas la más polémica que es la gestión del régimen económico de la Seguridad Social, y la gestión de los aeropuertos vascos, que tiene mucha complejidad política y técnica.

El lehendakari ya ha advertido de que los vascos no van a permitir que se "pervierta el elemento normativo original" del Estatuto de Gernika, el "espíritu y la letra" de un pacto político "entre iguales".

Ha asegurado que, después de lo obstáculos y resistencias "políticas y administrativas" por parte del Gobierno de las últimas cinco transferencias, la nueva fase de negociación será la "revalida para acreditar la voluntad política real del Gobiernos español y del presidente Sánchez ante el actual curso político". EFE

(foto)