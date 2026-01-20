La reserva hídrica vuelve a subir y se encuentra al 57,2 %, con 32.056 hectómetros cúbicos

Madrid, 20 ene (EFE).- Las precipitaciones de la última semana han aumentado la reserva hídrica en los pantanos españoles que se encuentran al 57,2 % de su capacidad total, con 32.056 hectómetros cúbicos, tras lograr una acumulación de 191 hm3 más en la última semana (el 0,3 % de la capacidad actual de los embalses).
Unas cifras facilitadas por el Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico (Miteco) que indican que las precipitaciones han afectado "considerablemente" a toda la península.
La máxima se ha producido en Reus (Cataluña), con 104,5 litros por metro cuadrado.
Según el ministerio, la reserva almacena actualmente 2.919 hm3 más con relación al año pasado en estas fechas (29.137 hm3) y 3.685 hm3 más que la media de hace diez años (28.371 hm3).
Las precipitaciones mantienen a las cuencas por encima del 50 % de su capacidad. Sin embargo, a pesar de ligeros ascensos en las del Guadalquivir y del Segura, ambas se encuentran por debajo del 50 %, acumulando el 47,3 % y el 26,7 %, respectivamente.
Solo las cuencas internas del País Vasco se mantienen al mismo nivel que la semana anterior, con el 85,7 %.
El siguiente cuadro resume la capacidad total de cada embalse y la que tiene en la actualidad, con su porcentaje correspondiente.
CUENCA
CAPACIDAD
ACTUAL
EMBALSADA
Cantábrico Oriental
73
60
82,2 %
Cantábrico Occidental
490
275
56,1 %
Miño-Sil
3.030
1.791
60,1 %
Galicia Costa
684
497
72,7 %
Cuencas internas del País Vasco
21
18
85,7 %
Duero
7.602
4.182
55,0 %
Tajo
11.056
6.726
60,8 %
Guadiana
9.538
5.872
61,6 %
Tinto, Odiel y Piedras
229
207
90,4 %
Guadalete-Barbate
1.651
851
51,5 %
Guadalquivir
8.030
3.800
47,3 %
Mediterránea Andaluza
1.174
618
52,6 %
Segura
1.140
304
26,7 %
Júcar
2.846
1.499
52,7 %
Ebro
7.802
4.750
60,9 %
Cuencas internas de Cataluña
677
575
84,9 %
TOTAL
56.043
32.056
57,2 %
EFE
lul/icn
(infografía)