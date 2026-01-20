La reserva hídrica vuelve a subir y se encuentra al 57,2 %, con 32.056 hectómetros cúbicos

Madrid, 20 ene (EFE).- Las precipitaciones de la última semana han aumentado la reserva hídrica en los pantanos españoles que se encuentran al 57,2 % de su capacidad total, con 32.056 hectómetros cúbicos, tras lograr una acumulación de 191 hm3 más en la última semana (el 0,3 % de la capacidad actual de los embalses).

Unas cifras facilitadas por el Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico (Miteco) que indican que las precipitaciones han afectado "considerablemente" a toda la península.

La máxima se ha producido en Reus (Cataluña), con 104,5 litros por metro cuadrado.

Según el ministerio, la reserva almacena actualmente 2.919 hm3 más con relación al año pasado en estas fechas (29.137 hm3) y 3.685 hm3 más que la media de hace diez años (28.371 hm3).

Las precipitaciones mantienen a las cuencas por encima del 50 % de su capacidad. Sin embargo, a pesar de ligeros ascensos en las del Guadalquivir y del Segura, ambas se encuentran por debajo del 50 %, acumulando el 47,3 % y el 26,7 %, respectivamente.

Solo las cuencas internas del País Vasco se mantienen al mismo nivel que la semana anterior, con el 85,7 %.

El siguiente cuadro resume la capacidad total de cada embalse y la que tiene en la actualidad, con su porcentaje correspondiente.

CUENCA

CAPACIDAD

ACTUAL

EMBALSADA

Cantábrico Oriental

73

60

82,2 %

Cantábrico Occidental

490

275

56,1 %

Miño-Sil

3.030

1.791

60,1 %

Galicia Costa

684

497

72,7 %

Cuencas internas del País Vasco

21

18

85,7 %

Duero

7.602

4.182

55,0 %

Tajo

11.056

6.726

60,8 %

Guadiana

9.538

5.872

61,6 %

Tinto, Odiel y Piedras

229

207

90,4 %

Guadalete-Barbate

1.651

851

51,5 %

Guadalquivir

8.030

3.800

47,3 %

Mediterránea Andaluza

1.174

618

52,6 %

Segura

1.140

304

26,7 %

Júcar

2.846

1.499

52,7 %

Ebro

7.802

4.750

60,9 %

Cuencas internas de Cataluña

677

575

84,9 %

TOTAL

56.043

32.056

57,2 %

EFE

lul/icn

(infografía)