La Policía interviene más de 6.000 litros de gasolina y recupera dos todoterrenos en Cádiz

Cádiz, 20 ene (EFE).- La Policía Nacional ha detenido a tres personas en la provincia de Cádiz en dos actuaciones que se han saldado con la recuperación de dos vehículos todoterreno sustraídos y la intervención de más de 6.000 litros de gasolina presuntamente destinados al narcotráfico.

Según ha informado la Policía Nacional en un comunicado, la primera intervención se produjo el pasado 16 de enero en una finca del término municipal de Puerto Real, en el marco de una investigación sobre la sustracción de vehículos todoterreno de alta gama utilizados habitualmente por organizaciones criminales.

Los agentes localizaron en el interior de un garaje anexo a una vivienda dos vehículos todoterreno de la misma marca, ambos denunciados como robados, que presentaban signos evidentes de uso en terrenos rurales y modificaciones compatibles con actividades ilícitas.

Como resultado de esta actuación, la Policía Nacional detuvo a dos personas como presuntas responsables de la sustracción de los vehículos, que fueron trasladadas a dependencias policiales para la instrucción de las diligencias correspondientes.

La segunda intervención se llevó a cabo la madrugada del 17 de enero en Chiclana de la Frontera, cuando los agentes interceptaron un furgón que circulaba de manera anómala por las inmediaciones de un polígono industrial y presentaba una sobrecarga evidente.

En el interior del vehículo, los policías intervinieron un total de 254 garrafas con una capacidad aproximada de más de 6.000 litros de gasolina, por lo que detuvieron al conductor y trasladaron tanto el combustible como el furgón a dependencias policiales. EFE

pec/bfv/aam

