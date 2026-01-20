La Policía destapa un fraude a la Seguridad Social con empresas ficticias de Jerez

Cádiz, 20 ene (EFE).- La Policía Nacional ha detenido a 16 personas en la provincia de Cádiz y ha investigado a otras cuatro por un presunto fraude a la Seguridad Social cometido mediante empresas ficticias en Jerez de la Frontera, lo que ha generado un perjuicio económico cercano a los 500.000 euros.

Según ha detallado la Policía en un comunicado, la investigación, desarrollada con la colaboración de la Tesorería General de la Seguridad Social, ha permitido destapar un entramado de empresas sin actividad real que daban de alta a personas sin prestación laboral efectiva para que pudieran acceder de forma indebida a prestaciones, subsidios y otros beneficios del sistema público.

Los hechos se han centrado en la ciudad de Jerez, donde los agentes han constatado la inexistencia de actividad empresarial, así como la ocultación deliberada de ingresos, el impago reiterado de cuotas y el uso de altas fraudulentas para obtener prestaciones y causar un perjuicio a distintos organismos públicos.

Según la Policía Nacional, hasta 25 trabajadores ficticios han llegado a percibir prestaciones del Servicio Público de Empleo Estatal por un importe global de 140.218 euros, a los que se suman 5.825 euros cobrados por varias personas en concepto de prestaciones por nacimiento y cuidado de menor del Instituto Nacional de la Seguridad Social.

Además, tres personas han percibido prestaciones por incapacidad temporal mediante el pago directo de una mutualidad por un importe de 15.876 euros, mientras que uno de los supuestos trabajadores ha utilizado el alta fraudulenta para renovar su documentación como extranjero y regularizar su situación administrativa en España. EFE

