La oficina de la plataforma Filmin aparece vandalizada con una pintada independentista

Barcelona, 20 ene (EFE).- La oficina de Filmin en Barcelona ha aparecido vandalizada con una pintada independentista que acusa a los miembros de la plataforma de ser 'colaboracionistas con la represión española' por incluir en su catálogo el documental sobre las protestas por la sentencia del procés en otoño de 2019 'Ícaro: la semana en llamas'.

El propio director editorial de Filmin, Jaume Ripoll, ha colgado este martes en redes sociales la fotografía de la pintada en el acceso a las oficinas con el mensaje: "Qué triste llegar a la oficina y encontrarnos esto. Bastante hecho polvo, la verdad".

En los últimos días, decenas de usuarios independentistas de X habían mostrado su rechazo a Filmin, promoviendo incluso darse de baja de la suscripción, por haber programado un audiovisual en el que, denuncian, se "blanquea" a la policía.

El documental, que solo está disponible hasta el 31 de enero, lo firman Elena G. Cedillo y Susana Alonso, y Filmin no ha participado ni en su producción ni en su distribución.

En un comunicado, el director editorial de Filmin, Jaume Ripoll, defendía este lunes la inclusión del documental en su catálogo en pro de la pluralidad y contra la censura, si bien ha dicho "entender" que pueda haber causado malestar a algunos espectadores.

"En Filmin somos conscientes que los hechos de octubre de 2019 siguen siendo una herida abierta para la sociedad catalana y por ello entendemos las críticas y el malestar que ha suscitado 'Icaro: la semana en llamas'", apuntaba.

Con todo, Ripoll ha dicho querer lanzar la reflexión de que "programar una película no equivale a suscribir su enfoque" y que, en cualquier caso, "Filmin no censura películas por su orientación ideológica".

En ese sentido, ha defendido que ellos no solo "proclaman" la pluralidad, sino que también la "demuestran" y, por ello, en su catálogo de más de 11.000 títulos también se pueden encontrar miradas distintas sobre el procés como 'L'endemà', 'Catalunya-Espanya' o 'Ciutat morta'.

"El cine no debe servir para confirmar lo que ya pensamos, sino también para ayudarnos a mirar de frente lo que nos incomoda y con espíritu crítico", ha concluido.

Fuentes de la plataforma han explicado a EFE que, si bien "ha habido algunas bajas, sobre todo se ha tratado de un caso de ruido en redes sociales". EFE

(foto)