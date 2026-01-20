La mayoría de las bolsas del Sudeste Asiático cierran con retrocesos

Bangkok, 20 ene (EFECOM).- Las principales bolsas del Sudeste Asiático, a excepción de las de Yakarta y Bangkok, cerraron este martes con retrocesos, liderados por el parqué de Manila, seguido por el de Kuala Lumpur.

El referencial filipino, el selectivo PSEi, se dejó un 1,32 %, o 84,92 unidades, hasta las 6.352,86.

En Malasia, el KLCI bajó un 0,77 %, o 13,27 puntos, hasta los 1.699,06 enteros.

En Vietnam, el índice VN de la bolsa de Ho Chi Minh cedió un 0,15 % o 2,81 unidades y se quedó en 1.893,78 puntos.

El STI del próspero Singapur cerró un 0,14 %, o 6,88 unidades, a la baja, hasta las 4.828.

El indicador indonesio JCI se libró del rojo, si bien su avance fue leve, del 0,01 %, o 0,83 puntos, hasta 9.134,7 enteros.

El SET de Tailandia creció un 1,03 %, o 13,17 unidades, y se colocó en los 1.296,37 puntos. EFECOM