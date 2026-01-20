La federación de natación apoyará al Comité Paralímpico en la detección de talento

Madrid, 20 ene (EFE).- La Real Federación Española de Natación (RFEN) apoyará al Comité Paralímpico Español y a las diferentes federaciones españolas de personas con discapacidad en la identificación y captación de deportistas que entrenen en clubes y que presenten una afectación leve que les permita competir en las estructuras paralímpicas.

La iniciativa se apoya en un folleto informativo dirigido a entidades, federaciones autonómicas y Juntas Directivas que trata de orientar y formar a sus técnicos para facilitar la identificación de posibles nadadores y nadadoras con discapacidad y promover un acompañamiento adecuado hacia el itinerario paralímpico.

Esta actividad forma parte del denominado 'Programa Especial de Captación de Clases Altas', que son las que engloban a los deportistas con menor discapacidad física, visual o intelectual. Se enmarca en el Programa AXA de Promesas Paralímpicas de Natación y se desarrollará en coordinación con las cuatro Federaciones Españolas de Deportes de Personas con Discapacidad: Ciegos (FEDC), Discapacidad Física (FEDDF), Discapacidad Intelectual (FEDDI) y Parálisis Cerebral y Daño Cerebral Adquirido (FEDPC).

La captación se basará inicialmente en la difusión del folleto, que incluye un código QR de contacto para que deportistas y personal técnico puedan comunicarse y recibir orientación. También recoge diferentes claves de observación para la detección de posibles perfiles que los técnicos puedan identificar en el día a día, como falta de tono o volumen muscular, recuperación más lenta entre sesiones, dificultad para ver el cronómetro, la pizarra o indicaciones gestuales, falta de concentración o dificultades de aprendizaje.

Este nuevo proyecto responde a la llamada a la colaboración realizada desde el Comité Paralímpico Español y las federaciones y se alinea con los objetivos estratégicos de impulso de la participación y del desarrollo deportivo inclusivo de la RFEN, que anima a entidades, clubes y técnicos a sumarse a este esfuerzo conjunto, con la convicción de que la natación debe ser un espacio de excelencia deportiva para todas las personas. EFE