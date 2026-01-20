Espana agencias

La estación de tren Julio Anguita concentra el dolor de Córdoba por el accidente de Adamuz

Córdoba, 20 ene (EFE).- Cientos de cordobeses se han concentrado este martes frente a las puertas de la estación de tren Córdoba-Julio Anguita para mostrar su dolor y conmoción por el accidente ferroviario ocurrido el pasado domingo en Adamuz (Córdoba), en el que han fallecido al menos 41 personas.

A las doce del mediodía, tres golpes de silbato iniciaron los cinco minutos de silencio en el que han participado más de un centenar de personas y al que se han sumado trabajadores y personal de Renfe, Adif y empresas auxiliares, además de los viajeros que se encontraban en el interior de la estación.

La concentración acabó con un largo toque de silbato, en este caso como el que anuncia la llegada de un tren, que derivó en un sonoro aplauso con el que los ciudadanos concentrados han rendido homenaje a los fallecidos en el accidente. EFE

