La defensa de la Cultural Leonesa se resquebraja

León, 20 ene (EFE).- La defensa de la Cultural Leonesa se ha resquebrajado en las últimas semanas, tanto en la liga como en la Copa del Rey, encajando por partida triple cuatro goles y colocando al conjunto de José Ángel Ziganda entre los máximos encajadores de LaLiga Hypermotion, solo superados por los dos colistas, Real Zaragoza y CD Mirandés, e igualados con el Albacete Balompie.

El técnico navarro, en su llegada al conjunto culturalista, fijó como una de sus señas de identidad el orden y la efectividad defensiva. Sin embargo, ha visto cómo los números se le disparaban en este apartado con lo que la mejoría ofensiva ha quedado en un segundo plano.

Después del 3-0 encajado en Riazor ante el RC Deportivo, el equipo leonés pareció recuperar cierta solidez en su retaguardia, que se vino abajo en el estadio Gran Canaria en el último compromiso antes del parón navideño.

En el mes de enero se ha vuelto a agudizar, fundamentalmente, en los últimos compromisos, donde han vuelto a evidenciar una endeblez que llevó al técnico a reconocer que era un problema tras el último encuentro ante el Sporting (2-4).

"Tenemos que mejorar muchísimo la fase sin balón, tener más rigor, concentración, endurecerse más, ser más sólidos y compactos, porque así está claro que no nos da", aseguró convencido Ziganda tras ver cómo su equipo se mostraba demasiado contemplativo y blando en las acciones defensivas que fueron castigadas por los delanteros asturianos.

Por ello, el técnico culturalista ha incidido en la necesidad de "inculcar" más ese estilo que explicó en su presentación y que, por momentos, ha sido capaz de ofrecer la Cultural Leonesa a pesar de que ya acumule más de dos meses sin dejar su portería a cero cuando lo hiciera en la última victoria como local en el Reino de León ante el Málaga CF (1-0).EFE

