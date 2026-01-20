La Cultural Leonesa incorpora, como cedido por el Villarreal, al extremo Víctor Moreno

León, 20 ene (EFE).- La Cultural y Deportiva Leonesa anunció este martes que ha llegado a un acuerdo con el Villarreal para hacerse con los servicios, como cedido, del extremo de 20 años Víctor Moreno hasta final de temporada.

El jugador granadino ha disputado la primera vuelta de la presente temporada en el filial del club castellonense, con el que ha jugado 19 de los 20 encuentros en el grupo 2 de Primera RFEF, ha marcado tres goles y ha dado ocho asistencias.

Moreno, que ya debutó en Segunda División con el Villarreal B hace dos temporadas, coincidirá en la Cultural con el centrocampista argentino Thiago Ojeda, también cedido, igualmente sin opción de compra, por parte del club 'groguet'. EFE

fps/ism