La borrasca Harry provoca alteraciones en conexiones aéreas y marítimas con Pitiusas

Ibiza, 20 ene (EFE).- La borrasca Harry ha provocado este martes alteraciones en las rutas marítimas y aéreas que conectan con Ibiza y Formentera, han informado a EFE navieras y la gestora de aeropuertos de españoles Aena.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) había previsto para este martes fuertes vientos, con ráfagas previstas de hasta 80 kilómetros por hora y olas de hasta diez metros, por lo que ha activado el aviso naranja.

En el mar, el temporal ha afectado a conexiones entre las Pitiusas y con la península. Desde la compañía Baleària han informado que durante este martes se han cancelado tres salidas en ambos sentidos de la embarcación 'Nixe', así como una de las salidas de la 'Cap de barbaria'.

Además, la naviera se ha visto obligada a reorganizar horarios de los barcos 'eco' para dar servicio a estas cancelaciones entre Ibiza y Formentera. La compañía Trasmapi, que también conecta las Pitiusas, no ha tenido que cancelar ninguno de sus trayectos.

En cuanto a las rutas aéreas, Aena ha informado del desvío de tres vuelos y una cancelación por la tarde, entre las 16.30 y las 18.30 horas, a causa de la meteorología adversa.

Un vuelo de Iberia procedente de Madrid, ha tenido que ser desviado a Mallorca; un segundo avión de Air Nostrum procedente de Palma, ha tenido que regresar al aeropuerto de Son Sant Joan y el tercero procedente de Barcelona, se ha visto obligado a regresar a la ciudad condal. La cancelación ha afectado a un vuelo de Air Nostrum de Ibiza a Palma. EFE

