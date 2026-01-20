Espana agencias

La borrasca deja olas de hasta 8'6 metros en Mahón y obliga a cortar calles en Menorca

Guardar

Mahón, 20 ene (EFE)-. El paso de la borrasca Harry por Menorca sigue dejando a la isla incomunicada por vía marítima por olas que, en la rada de Mahón, han llegado a alcanzar los 8'66 metros a primera hora de la tarde.

El Ayuntamiento de Sant Lluís se ha visto obligado a cortar el acceso a las calles de primera línea del paseo marítimo de s'Algar de forma preventiva.

La isla permanece en alerta naranja hasta las diez de la mañana de este miércoles por la previsión de olas de entre 4 y 6 metros y vientos que ya han alcanzado los 74 kilómetros por hora en el aeropuerto.

La naviera Baleària ha anunciado su intención de restablecer este miércoles el tráfico marítimo interinsular y entre Ciutadella y Barcelona.EFE

