La Bolsa de Shanghái cae un 0,01 % y la de Shenzhen, un 0,97 %

Shanghái (China), 20 ene (EFECOM).- El índice de referencia de la Bolsa de Shanghái cayó hoy un 0,01 % tras perder 0,35 puntos hasta los 4.113,65.

Por su parte, el parqué de Shenzhen se dejó 138,42 unidades (-0,97 %) y finalizó con 14.155,63. EFECOM

