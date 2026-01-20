La Bolsa de Shanghái cae un 0,01 % y la de Shenzhen, un 0,97 %

Shanghái (China), 20 ene (EFECOM).- El índice de referencia de la Bolsa de Shanghái cayó hoy un 0,01 % tras perder 0,35 puntos hasta los 4.113,65.
Por su parte, el parqué de Shenzhen se dejó 138,42 unidades (-0,97 %) y finalizó con 14.155,63. EFECOM
