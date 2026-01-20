Espana agencias

La bolsa de São Paulo crece un 0,87 % en medio de las tensiones entre EE. UU. y Europa

Guardar

São Paulo, 20 ene (EFECOM).- La Bolsa de São Paulo subió un 0,87 % este martes, en medio de las tensiones entre Estados Unidos y la Unión Europea, que estudia posibles represalias económicas ante una eventual imposición de aranceles por parte del presidente estadounidense, Donald Trump.

El Ibovespa, principal índice de referencia del mayor mercado bursátil de América Latina, acabó la sesión en los 166.276 puntos básicos.

En el mercado de divisas, el real se depreció un 0,30 % frente al dólar, que terminó la jornada cotizado a 5,380 reales para la compra y para la venta en el tipo de cambio comercial brasileño.

En el plano internacional, la reapertura de los índices estadounidenses tras el feriado de este lunes ha traído mayor liquidez al mercado global, que mantiene la expectativa ante la cumbre extraordinaria convocada para este jueves por el bloque europeo, en la que debatirá posibles represalias económicas en caso de que el presidente Trump imponga aranceles en su intento por adquirir Groenlandia.

En este contexto, entre las acciones tradicionalmente más negociadas en la plaza paulista, las ordinarias del gigante minero Vale crecieron un 1,92 %, y las preferenciales de la petrolera Petrobras lo hicieron un 0,37 %.

Los papeles del Ibovespa que más subieron en la jornada fueron los de la energética Companhia Celg de Participações (CelgPAR), actualmente en proceso de privatización, que saltaron un 86,05 %.

También destacaron los papeles de la compañía de telecomunicaciones Oi, con un crecimiento del 23,08 %, y los del banco del estado de Río Grande do Sul (Banrisul), con una subida del 10,26 %.

En la punta contraria, las acciones del Ibovespa con las mayores bajadas fueron las de la empresa de eventos Revee (-13,74 %) y las de la empresa de biotecnología Biomm SA (-12,41 %).

El volumen negociado este martes en el parqué paulista fue de 23.556 millones de reales (unos 4.380 millones de dólares), en casi 3,6 millones de operaciones financieras, según los resultados al cierre de la sesión. EFECOM

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

El colombiano Christian González afirma que Vrabel encendió la identidad de los Patriots

Infobae

Suben a 15 los heridos graves y 75 las personas hospitalizadas por el accidente de Córdoba

Infobae

IU lamenta "profundamente" los fallecimientos en el accidente de Adamuz y siguen "con atención" su evolución

Autoridades de la organización expresan preocupación por la tragedia ferroviaria cerca de Córdoba, muestran solidaridad con los afectados y siguen atentos el estado de heridos tras el doble descarrilamiento que ha dejado numerosas víctimas según fuentes oficiales

IU lamenta "profundamente" los fallecimientos

106-77. El Real Madrid no da opción en casa y aplasta al Olimpia Milán

Infobae

98-84. La defensa del Valencia neutraliza al París y decide el duelo de anotadores

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Alerta roja de la AEMET

Alerta roja de la AEMET por el temporal en Cataluña, en directo: sigue la última hora del riesgo de inundaciones en Girona por la borrasca Harry

Los primeros minutos del Iryo accidentado en Adamuz según lo que revela la llamada del maquinista al centro de mando de Adif en Atocha

Adif asegura que “constató” en noviembre que el carril donde se produjo el accidente de Adamuz se encontraba “en condiciones adecuadas”

Detienen a David Herrera Lobato en Arahal (Sevilla), uno de los presuntos colaboradores de González Amador en las gestiones de Quirón

Un boliviano que vive en Huelva, entre los desaparecidos tras el accidente ferroviario de Adamuz

ECONOMÍA

Resultados del Super Once del

Resultados del Super Once del Sorteo 5 de hoy martes 20 de enero de 2026

El Tribunal Supremo da la razón al Gobierno sobre los topes a la subida del precio del alquiler

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 4

David Jiménez, abogado: “Si haces una transferencia a tu hijo para pagar la entrada del piso puedes meterle en problemas”

La UE quiere vetar a Huawei y ZTE de las redes de telecomunicaciones europeas por “riesgos a la democracia y la economía”

DEPORTES

El Real Madrid vuela sobre

El Real Madrid vuela sobre el Santiago Bernabéu para certificar una goleada en Champions ante el Mónaco

Así te hemos contado la goleada del Real Madrid al Mónaco

A qué hora y dónde ver el partido de Champions entre el Real Madrid y el Mónaco

El día que el Mónaco eliminó al Real Madrid de Champions en plena crisis de la era de los Galácticos

Ralf Schumacher avisa sobre el posible “desastre” en Ferrari: dos coches distintos para Charles Leclerc y Lewis Hamilton