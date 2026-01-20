La Bolsa de Milán baja un 1,07 % ante las nuevas amenazas de aranceles de Trump

Roma, 20 ene (EFECOM).- La Bolsa de Milán cerró este martes en negativo y su índice selectivo FTSE MIB bajó un 1,07 % hasta los 44.713,46 puntos, siguiendo la tendencia de otras bolsas europeas afectadas por la amenaza de nuevos aranceles por parte de Estados Unidos.

Por otro lado, el índice general FTSE Italia All-Share cayó un 1,05 % hasta situarse en los 47.521,06 enteros.

Durante la sesión se intercambiaron unos 577 millones de acciones por un valor de unos 3.472 millones de euros (unos 4.072 millones de dólares).

La jornada estuvo marcada por el nerviosismo de los inversores, a raíz de la creciente incertidumbre sobre las relaciones comerciales entre Estados Unidos y la Unión Europea, especialmente tras las recientes amenazas de Donald Trump de imponer nuevos aranceles a productos europeos, incluidos el vino y el champán.

Los peores resultados del selectivo los encabezó la operadora Telecom Italia, que lideró las pérdidas con una caída del 2,85 %. Le siguieron la cementera Buzzi (-2,81 %), la marca de moda de lujo Brunello Crucinelli (-2,77 %) y las entidades bancarias Bper Banca (-2,61 %) e Intesa Sanpaolo (-2,44 %).

Por el contrario, las compañías con mejor desempeño fueron el fabricante de audífonos Amplifon, con una subida del 4,92 %, seguida de la productora de bebidas Campari (3,70 %), la petrolera Saipem (2,98 %), el grupo de juegos de azar Lottomatica (1,57 %) y la tecnológica STMicroelectronics (1,36 %). EFECOM