La austríaca Scheib supera a Hector en el Gigante de Kronplatz, con regreso de Brignone

Redacción deportes, 20 ene (EFE).- La austríaca Julia Scheib se adjudicó el gigante de Kronplatz (Italia), en el que superó a la sueca Sara Hector en la segunda manga para hacerse con la victoria y en el que reapareció la italiana Federica Brignone con un sexto puesto, después de la grave lesión de rodilla que sufrió en abril.

Scheib acabó tercera el primer recorrido (1:13.93), a 39 centésimas de Hector (1:13.54), que fue quien lo lideró, y se colocó en cabeza con una gran bajada en la segunda manga (1:05.92) para volver a lo más alto del podio (2:19.85). Es su cuarto gigante en siete pruebas y su sexto podio.

Un mal comienzo en el segundo trazado, que no logró enderezar (1:06.77) hizo a Hector terminar décima y tener que conformarse con la tercera posición final (2:20.31).

La actual campeona olímpica de la especialidad concluyó a 46 centésimas de Scheib, detrás de la suiza Camille Rast (2:20.22), que ya había acabado segunda en la manga inicial.

La estadounidense Mikaela Shiffrin, líder de la general de la Copa del Mundo, se quedó sin podio. Fue cuarta (2:20.71), con una primera manga en la que también hizo el cuarto mejor tiempo (1:14.43) y el tercero en la segunda (1:06.23).

La pista italiana de Kronplatz celebró el regreso a la competición de la italiana Federica Brignone, tras la grave lesión que la apartó en abril, en un escenario en el que ganó en 2017 y subió al podio en 2018 y 2023.

Medallista olímpica y mundial, Brignone, de 35 años, sufrió una doble fractura de tibia y peroné, además de una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda, tras una caída durante los Campeonatos de Italia en Val di Fassa.

Después de dos operaciones y de haber vuelto a los entrenamientos el pasado noviembre ha logrado un gran sexto puesto (2:21.08), a 1.23 de Scheib, con el séptimo mejor puesto en la primera manga (1:14.72) y el sexto en la segunda (1:06.36).

Tras el Gigante en Kronplatz, Julia Scheib lidera la clasificación de la especialidad, seguida de Camille Rast y Sara Hector. Shiffrin encabeza la general de la Copa del Mundo, con Rast en segundo lugar y la alemana Emma Aicher a continuación. EFE