Espana agencias

La Audiencia Nacional obliga a Applus a restablecer la comida de Navidad que suprimió de manera "unilateral"

Guardar

La Audiencia Nacional ha estimando la demanda interpuesta por los sindicatos CC.OO., UGT y CIG, y ha anulado la supresión "unilateral" por parte de la multinacional Applus de la comida/cena de Navidad de 2025, al considerarlo una "modificación sustancial de las condiciones de trabajo".

Según se recoge en la sentencia, ha quedado acreditado que la empresa ha estado pagando esas cenas o comidas a sus empleados desde, al menos 2012, y que este año se comunicó la decisión de cancelar ese encuentro. La cena o comida suponía, para el tribunal, una "condición más beneficiosa" para los empleados y, por tanto, no podía ser cancelada de forma unilateral.

Por ello, la Audiencia ha declarado nula esa supresión, y también ha declarado el derecho de los trabajadores a "disfrutar de la tradicional cena o comida de Navidad correspondiente al año 2025 en las mismas condiciones que hasta la fecha se venía realizando".

UGT Galicia ha valorado esta sentencia porque "refuerza la protección de los derechos colectivos consolidados", aunque no tengan naturaleza estrictamente salarial, y porque "envía un mensaje claro: la negociación colectiva no es opcional".

La multinacional Applus, especializada en servicios de inspección, certificación y ensayos, cuenta con varios centros de trabajo y oficinas en toda España.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

De Sierra Tarahumara a Madrid: corredores rarámuri llevan a España su tradición ancestral

Infobae

El Unicaja inicia la segunda fase ante la revelación de la competición

Infobae

Hugo Gaston se retiró por una lesión abdominal

Infobae

Berenguer, Yuri y Nico Williams, bajas de última hora para el partido de Bérgamo

Infobae

El Atlético define su camino en el Ali Sami Yen

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Las claves del accidente de

Las claves del accidente de dos trenes en Adamuz que ha dejado al menos 41 muertos y la investigación: “Es tremendamente extraño”

Última hora del accidente de trenes en Adamuz (Córdoba), en directo: asciende a 41 la cifra de muertos

La Audiencia Nacional niega que el acoso laboral sufrido por una guardia civil sirva para considerar una incapacidad permanente como “en acto de servicio”

Óscar Puente destaca la “infalibilidad” del AVE y asegura que el accidente de Adamuz “no tiene nada que ver” con la inversión en la red ferroviaria

El Buque de la Armada ‘Furor’ inicia un nuevo despliegue en África Occidental y el Golfo de Guinea

ECONOMÍA

Triplex de la Once: combinación

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 2

Super Once: esta es la combinación ganadora del sorteo del 20 enero

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 1

Comprobar Super Once: los números ganadores del Sorteo 1 de este 20 enero

Esto es lo que puedes cobrar según tu grado de incapacidad permanente

DEPORTES

El día que el Mónaco

El día que el Mónaco eliminó al Real Madrid de Champions en plena crisis de la era de los Galácticos

Ralf Schumacher avisa sobre el posible “desastre” en Ferrari: dos coches distintos para Charles Leclerc y Lewis Hamilton

De entrenar a un equipo de la Bundesliga a dirigir un McDonald’s: la historia de Alexander Nouri

El juego sucio que utilizó Marruecos durante la final de la Copa África: de robar la toalla al portero rival al boicot en rueda de prensa al seleccionador senegalés

Mbappé sobre la situación en el Bernabéu y Vinicius: “Si pitan, tienen que pitar a toda la plantilla”