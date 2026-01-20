Espana agencias

La Agrupación Nacional francesa sugiere a UE que active el "bazuca comercial" contra EEUU

Guardar

Estrasburgo (Francia), 20 ene (EFECOM).- El presidente de la Agrupación Nacional francesa, Jordan Bardella, se mostró este martes favorable a que la Unión Europea use su instrumento anticoerción, también conocido como la "bazuca" comercial, en caso de que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, imponga aranceles contra ocho países europeos en su intento por adquirir Groenlandia.

En una rueda de prensa en el Parlamento Europeo en Estrasburgo (Francia), Bardella señaló que Trump ha iniciado un "juego de poder" que Europa "tiene que afrontar", ya que puede sentar un "precedente grave" y afectar a territorios europeos o incluso franceses de ultramar.

"No podemos simplemente ceder ante esta provocación que amenaza nuestra prosperidad y nuestro territorio. Debemos activar el instrumento anticoerción", subrayó Bardella, que también se mostró favorable a congelar la ratificación del acuerdo que puso fin a la escalada arancelaria de EE. UU. contra la UE el verano pasado.

"No queremos escalar lo que está pasando, pero es una cuestión de nuestra libertad y soberanía. La UE está una vez más mostrando su incapacidad sistemática para hacer algo", añadió.

Para Bardella, si la Unión Europea acepta "dependencia y sumisión", perderá el "control sobre su propio destino" ante el "chantaje comercial y de otros tipos" de Trump.

El instrumento anticoerción de la UE, conocido informalmente como la "bazuca comercial", entró en vigor en 2023 para hacer frente a "una situación en la que un país tercero intenta presionar a la UE o a un Estado miembro para que tome una decisión determinada, aplicando o intentando aplicar medidas que afecten al comercio o la inversión".

El instrumento prevé que la Comisión Europea actúe de forma gradual para poner fin a la amenaza, primero entablando negociaciones con el país en cuestión y sólo en último término se adoptarían represalias comerciales, que podrían incluir un amplio abanico de medidas.

Junto a la "bazuca comercial", la UE estudia otras posibles represalias económicas por valor de unos 93.000 millones de euros, medidas que serán discutidas el jueves en una cumbre extraordinaria de líderes europeos convocada en Bruselas. EFECOM

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

La justicia archiva la causa de los pélets al no inferir la existencia de "ilícito penal"

Infobae

La oficina de la plataforma Filmin aparece vandalizada con una pintada independentista

Infobae

Retirado del mercado un lote de una caja de maquillaje que contenía un colorante prohibido

Infobae

Enrique Cerezo, embajador honorario de la Spain Film Commission en su 25 aniversario

Infobae

Recuperan los tres cadáveres ya localizados en el tren Alvia siniestrado en Adamuz

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Última hora del accidente de

Última hora del accidente de tren en Adamuz (Córdoba), en directo: recuperados los tres cadáveres atrapados en el Alvia

Adif reduce a 160 km/h la velocidad en varios tramos de la línea de tren Madrid-Barcelona por el estado de la vía y de los túneles

Salvador Illa sale de la UCI: el president catalán pasa a planta tras presentar una “evolución favorable” de su osteomielitis púbica

Más peligroso que útil: ¿Por qué los trenes no tienen cinturones de seguridad?

Procedente el despido de una trabajadora de Alimerka por ineptitud sobrevenida que sufría jaquecas tras la exposición al frío de las cámaras frigoríficas

ECONOMÍA

Resultados de la Triplex de

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 3 de las 14:00

Precio de la luz en España este martes 21 de enero del 2026

Resultados ganadores del Super Once, Sorteo 3 del martes 20 de enero del 2026

Super Once: esta es la combinación ganadora del Sorteo 2 del martes 20 de enero de 2026

Comprobar Super Once: los números ganadores del Sorteo 1 de este martes 20 enero del 2026

DEPORTES

El día que el Mónaco

El día que el Mónaco eliminó al Real Madrid de Champions en plena crisis de la era de los Galácticos

Ralf Schumacher avisa sobre el posible “desastre” en Ferrari: dos coches distintos para Charles Leclerc y Lewis Hamilton

De entrenar a un equipo de la Bundesliga a dirigir un McDonald’s: la historia de Alexander Nouri

El juego sucio que utilizó Marruecos durante la final de la Copa África: de robar la toalla al portero rival al boicot en rueda de prensa al seleccionador senegalés

Mbappé sobre la situación en el Bernabéu y Vinicius: “Si pitan, tienen que pitar a toda la plantilla”