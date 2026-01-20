JxCat pide que Fainé comparezca en el Parlament por su reelección en la Fundación La Caixa

Barcelona, 20 ene (EFECOM).- El grupo de JxCat ha solicitado la comparecencia en el Parlament de Isidre Fainé después de ser reelegido como presidente del patronato de la Fundación La Caixa para que explique "cuál es su proyecto para la entidad para los próximos cuatro años".

El pasado 12 de enero, Fainé, de 83 años, fue reelegido presidente del patronato de la Fundación durante cuatro años más, y Javier Godó como vicepresidente.

En un comunicado difundido este martes, JxCat ha explicado que solicitan la comparecencia para que Fainé informe "del proyecto de futuro de la Fundación la Caixa, una vez el patronato de esta institución ha renovado a sus patronos, y, asimismo, ha reelegido a Fainé como presidente de la Fundación La Caixa para los próximos cuatro años".

Nacido en Manresa (Barcelona) en 1942, Fainé es también presidente de CriteriaCaixa, el 'holding' inversor que gestiona el patrimonio de la fundación y controla el 25,99 % de Naturgy, el 9,99 % de Telefónica, el 9,36 % de ACS y el 5 % de Veolia, entre otras.

Tanto la fundación como Criteria anunciaron en marzo el regreso de su sede social a Barcelona, siete años después de haberla trasladado a Palma durante el proceso independentista en Cataluña, mientras que la de CaixaBank se mantiene en Valencia. EFECOM