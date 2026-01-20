Jorge Delgado, cedido al Grupo Desportivo Chaves de Portugal

Valladolid, 20 ene (EFE).- El Real Valladolid y el Grupo Desportivo de Chaves han alcanzado un acuerdo para la cesión de los derechos federativos de Jorge Delgado, que jugará hasta final de temporada en el equipo luso, que milita en la Segunda División portuguesa, si bien este se reserva una opción de compra.

Jorge Delgado llegó libre el verano de 2024 para reforzar al Promesas, con el que marcó 15 goles, lo que le convirtió en el máximo anotador del Grupo I de Segunda Federación, según ha informado el club blanquivioleta en nota de prensa.

Este curso, ya como jugador del primer equipo, disputó 8 partidos -7 de LaLiga Hypermotion y 1 de Copa del Rey- para lograr un tanto.

El delantero madrileño buscará seguir creciendo en el GD Chaves, quinto clasificado de su competición y en plena lucha por el ascenso a Primera. EFE

