Jodar contiene a Sakamoto y logra su primer triunfo en un Grand Slam

Redacción deportes, 20 ene (EFE).- El español Rafa Jodar alargó su sueño y, después de cinco sets y cuatro horas de partido, logró doblegar al japonés Rei Sakamoto (7-6(6), 6-1, 5-7, 4-6 y 6-3) y se situó por primera vez en la segunda ronda del cuadro principal de un Grand Slam, en el Abierto de Australia.

El madrileño ha iniciado su andadura como profesional en este 2026 tras brillar en diciembre pasado en las Finales Next Gen. Tras superar la fase previa, se introdujo en el torneo de lleno, algo que no había logrado hasta el momento. Sufrió, pero recondujo el encuentro a pesar de la reacción de su rival y logró el triunfo.

Jodar debutó en un Grand Slam con victoria. Igual que le ocurrió a Rafael Nadal y a Carlos Alcaraz cuando echaron a andar en el mundo profesional del tenis.

Fue un duelo entre dos jóvenes que apuntan alto. El nipón, de 19 años, también procede de la fase de clasificación. Su situación en el ránking es peor, 203 del mundo. El español es 150 y tiene como idea incluirse pronto entre los cien primeros del ránking. Aún así, es prometedor el nipón, tal y como demostró en el pasado Masters 1000 de Shanghai, donde logró acceder y plantar cara al italiano Matteo Arnaldi.

Jodar ha iniciado su andadura con firmeza. Después del buen nivel en Yeda, donde fue el único capaz de ganar al campeón, el estadounidense Learner Tien, vigésimo octavo del mundo, acumula tres títulos de torneos challenger y disputó otra final semanas atrás, en Camberra, aunque fue derrotado.

Vivió un cúmulo de sensaciones Jodar, que tuvo todo tipo de vivencias en su debut en un Grand Slam ante Sakamoto. Tuvo un estupendo comienzo el español. Salvó un punto de set y se apuntó la manga. Con más autoridad la segunda para obtener una ventaja de 2-0. Pero reaccionó el nipón, en busca del mismo objetivo y en la misma situación y el partido se igualó a dos mangas.

Pero se recuperó Jodar, competitivo hasta el final. Recuperó el pulso y, tras romper el saque de Sakamoto en el cuarto juego, se hizo fuerte y resistió hasta el final para alcanzar la segunda ronda.

Rafa Jodar inició su historia. En segunda ronda jugará contra el checo Jakub Mensik, que eliminó a otro español, Pablo Carreño, en cinco sets. EFE

