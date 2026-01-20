Javier Rupérez defiende el papel de España como potencia media en el orden internacional

Madrid, 20 ene (EFE).- Javier Rupérez, exembajador español en Estados Unidos y ante la OTAN, ha respaldado este martes el papel de España como "potencia de nivel medio" que debe contribuir a la continuidad de un sistema internacional apoyado en Naciones Unidas, la organización atlántica y la UE.

Rupérez (Madrid, 1941) ha alertado de que el sistema internacional se encuentra en "una complicada encrucijada" y en "grave entredicho", debido al "poco afecto" que tienen dirigentes como el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, o el de Rusia, Vladimir Putin, al derecho internacional y a las normas de convivencia y ha reivindicado el papel de las organizaciones y tratados que han contribuido a la paz y libertad desde 1945.

"Es ahí donde debe encontrar su lugar España, la potencia de nivel medio que sigue teniendo como obligación y esperanza la de ofrecer a sus ciudadanos orden y concierto y a sus conexiones internacionales previsibilidad, capacidad y fortaleza", ha resaltado Rupérez, que ocupará la vacante en la academia tras el fallecimiento del sociólogo Salustiano del Campo en 2024.

En este contexto, ha destacado que las democracias parlamentarias atraviesan períodos inciertos en los que "la confrontación reina sobre cualquier método de apaciguamiento" y ha arremetido contra la "radicalización de las opciones populistas a derecha e izquierda", en las que ya se vislumbra "una evidente tentación hacia el autoritarismo y la exclusión”.

Al acto han acudido el expresidente José María Aznar, exministros y exparlamentarios del PP, así como el presidente del Senado, Pedro Rollán, y distintos diplomáticos, entre otras personalidades. EFE