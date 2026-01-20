Espana agencias

Javier Rupérez defiende el papel de España como potencia media en el orden internacional

Guardar

Madrid, 20 ene (EFE).- Javier Rupérez, exembajador español en Estados Unidos y ante la OTAN, ha respaldado este martes el papel de España como "potencia de nivel medio" que debe contribuir a la continuidad de un sistema internacional apoyado en Naciones Unidas, la organización atlántica y la UE.

Rupérez (Madrid, 1941) ha alertado de que el sistema internacional se encuentra en "una complicada encrucijada" y en "grave entredicho", debido al "poco afecto" que tienen dirigentes como el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, o el de Rusia, Vladimir Putin, al derecho internacional y a las normas de convivencia y ha reivindicado el papel de las organizaciones y tratados que han contribuido a la paz y libertad desde 1945.

"Es ahí donde debe encontrar su lugar España, la potencia de nivel medio que sigue teniendo como obligación y esperanza la de ofrecer a sus ciudadanos orden y concierto y a sus conexiones internacionales previsibilidad, capacidad y fortaleza", ha resaltado Rupérez, que ocupará la vacante en la academia tras el fallecimiento del sociólogo Salustiano del Campo en 2024.

En este contexto, ha destacado que las democracias parlamentarias atraviesan períodos inciertos en los que "la confrontación reina sobre cualquier método de apaciguamiento" y ha arremetido contra la "radicalización de las opciones populistas a derecha e izquierda", en las que ya se vislumbra "una evidente tentación hacia el autoritarismo y la exclusión”.

Al acto han acudido el expresidente José María Aznar, exministros y exparlamentarios del PP, así como el presidente del Senado, Pedro Rollán, y distintos diplomáticos, entre otras personalidades. EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Page ofrece los recursos de Castilla-La Mancha para atender a las víctimas del accidente

Infobae

Un juez cita como investigado en una pieza del caso ERE a un diputado autonómico del PSOE

Infobae

La UME se desplaza a Adamuz (Córdoba) con material de rescate, avituallamiento y sanidad

Infobae

Von der Leyen transmite su pésame a España por el descarrilamiento de trenes en Córdoba

Infobae

Jacobs no se retira y prepara Los Ángeles 2028 con el técnico con el que hizo oro en Tokio

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Policía Nacional detiene al

La Policía Nacional detiene al presunto colaborador de González Amador por corrupción en las gestiones de Quirón: un empresario de Arahal (Sevilla)

Un boliviano que vive en Huelva, entre los desaparecidos tras el accidente ferroviario de Adamuz

Última hora del accidente de tren en Adamuz (Córdoba), en directo: el número de víctimas mortales asciende a 42

Adif reduce a 160 km/h la velocidad en varios tramos de la línea de tren Madrid-Barcelona por el estado de la vía y de los túneles

Salvador Illa sale de la UCI: el president catalán pasa a planta tras presentar una “evolución favorable” de su osteomielitis púbica

ECONOMÍA

David Jiménez, abogado: “Si haces

David Jiménez, abogado: “Si haces una transferencia a tu hijo para pagar la entrada del piso puedes meterle en problemas”

La UE quiere vetar a Huawei y ZTE de las redes de telecomunicaciones europeas por “riesgos a la democracia y la economía”

Resultados del Sorteo 4 Super Once: ganadores y números premiados hoy, 20 de enero del 2026

Precio de la luz en España este miércoles 21 de enero del 2026

Iberia amplía su aforo en un 57% para los vuelos con destino Andalucía tras el accidente ferroviario en Adamuz: los precios se fijan hasta los 99 euros en clase turista

DEPORTES

Real Madrid - Mónaco, en

Real Madrid - Mónaco, en directo: el partido de Champions en vivo

A qué hora y dónde ver el partido de Champions entre el Real Madrid y el Mónaco

El día que el Mónaco eliminó al Real Madrid de Champions en plena crisis de la era de los Galácticos

Ralf Schumacher avisa sobre el posible “desastre” en Ferrari: dos coches distintos para Charles Leclerc y Lewis Hamilton

De entrenar a un equipo de la Bundesliga a dirigir un McDonald’s: la historia de Alexander Nouri