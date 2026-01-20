Espana agencias

Javi Lerga: "Pase lo que pase el partido contra el Barça tiene que ser un aprendizaje"

Bilbao, 20 ene (EFE).- Javi Lerga, entrenador del Athletic Club, considera que "pase lo que pase" mañana miércoles en la semifinal de la Supercopa que les va a enfrentar al FC Barcelona en el Skyfi Castalia en Castellón, el partido "tiene que ser un aprendizaje" para sus jóvenes futbolistas.

"Para ellas es un estímulo importante y una prueba de fuego. Es muy importante que sean conscientes de la importancia de jugar este tipo de partidos. Y no solo el qué, sino el cómo lo hagamos, competir y que sirva de crecimiento", recalcó el técnico del conjunto bilbaíno.

A pesar de la enorme dificultad del encuentro, Lerga recalcó que viajan a Castellón con "la ilusión de poder pasar" a la final tras superar el varapalo de la goleada encajada el pasado domingo en Tenerife en un partido en el que cometieron "errores impropios" después de "tres meses a un nivel competitivo muy alto".

"Vamos a tratar de competir bien y de retomar la senda de ese buen nivel para intentar sorprenderles", apostilló el entrenador del conjunto bilbaíno, que no podrá contar para este encuentro con la portera internacional Adriana Nanclares, que se recupera aún del fuerte golpe en la cabeza que sufrió la pasada semana en Madrid, y las lesionadas Bibi Schulze, Irene Oguiza y Jone Amezaga.

Lerga valoró al Barça como el equipo que "está marcando el camino" y "el referente para todos los que nos gusta el fútbol y nos dedicamos a ello".

"Tiene un plantel de jugadoras de altísimo nivel e incluso teniendo bajas importantes a lo largo de la temporada las han cubierto con gente de abajo que está demostrando que está muy capacitada", reflexionó.

"Nuestro objetivo es estar muy bien a nivel defensivo y tratar de jugar nuestras bazas en situaciones de balón parado y de contraataque. Y sobre todo tener la capacidad de aguantar los envites que nos vaya lanzando el Barcelona", resumió. EFE

