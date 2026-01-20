Espana agencias

Hyatt pone el foco en Madrid y Barcelona y en destinos insulares para crecer en España

Guardar

Madrid, 20 ene (EFECOM).- El grupo hotelero Hyatt ha acentuado su interés por crecer en el mercado español en los próximos años, en concreto en capitales como Madrid y Barcelona y en destinos insulares en Baleares y Canarias.

Durante un encuentro informativo con motivo de la celebración de Fitur, el presidente de Hyatt para Europa, África y Oriente Medio (EAME), Marc Jacheet, ha puesto de relieve la "ambición" de la cadena por aumentar su presencia en nuestro país.

El grupo cerró 2025 con 12 marcas en España y 42 hoteles, que suman 10.500 habitaciones.

Para este año, la cadena abrirá un hotel Thomson en Sevilla y no descarta la posibilidad de concretar alguna apertura más o acuerdo de gestión.

"En Madrid y Barcelona tenemos echada la red para crecer" en los próximos años, ha declarado el director de Hyatt para la región sur, Manuel Melenchón, quien ha añadido que la pretensión es "seguir desarrollando" un modelo que se fundamenta en hoteles propios y de gestión con propietarios y otras marcas.

Hyatt, que posee hoteles y establecimientos en 45 países en la región, ha triplicado entre 2017 y 2025 el número de hoteles en el área y en España, que, según Jacheet, "es el país más importante y relevante" como mercado.

El directivo de la cadena ha subrayado el "potencial" para invertir y crecer en las ciudades de Madrid y Barcelona, en relación con el nuevo perfil del viajero que, según sus previsiones, "no solo espera el todo incluido".

Dentro del componente vacacional, Hyatt prevé crecer en los destinos insulares balear y canario, a lo que añade el desarrollo que pretende ejecutar en la Costa del Sol.

Hyatt no adelanta, por política corporativa, el montante de sus inversiones previstas. No obstante, en 2024, en España, Hyatt y el Grupo Piñero firmaron un 'joint venture' (sociedad de riesgo compartido) para gestionar conjuntamente 23 hoteles, de la marca Bahía Príncipe, con una inversión de la cadena estadounidense de casi 420 millones de euros.

La cadena adquirió también, en febrero del año pasado, tres hoteles en Tenerife de la marca Alua, por unos 120 millones.

Hyatt dispone de una gran diversidad de destinos y mercados, con acuerdos con propietarios y marcas (34 solo en la región), y que van desde el segmento vacacional hasta el 'corporate' (viajes de negocios). EFECOM

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Anisimova, cuarta del mundo, avanza con autoridad

Infobae

El superávit por cuenta corriente de la eurozona cae un 60,9 % interanual en noviembre

Infobae

Tesoro lanza la primera sindicada del año, con demanda inicial récord de 145.000 millones

Infobae

Facua pide a Consumo que mejore la ley que prohíbe los incrementos de precios en tragedias

Infobae

Eximen de responsabilidad civil a los dueños del pozo donde murió un hombre ebrio en 2016

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Última hora de los accidentes

Última hora de los accidentes de tren en Adamuz y Rodalies, en directo: mayor frecuencia de transporte público y sin peajes ante el corte de la AP-7 en Cataluña

Juan José Ebenezer, mecánico: “Cada vez se paga más por los coches, pero meten más plástico y menos piezas de calidad”

Bernat Escolano, mecánico: “Estas 4 averías las puedes detectar sin tener ni idea de mecánica”

PP y Junts rompen la tregua y ponen en el punto de mira a Óscar Puente por el “caos” en la gestión de los accidentes ferroviarios

Vigilar 3.974 kilómetros de AVE y 138 estaciones y oficinas: ADIF contrata 1.815 vigilantes, pero aún no ha adjudicado las nuevas plazas de seguridad de Andalucía y Extremadura

ECONOMÍA

Cuánto cuesta un euro frente

Cuánto cuesta un euro frente al dólar este 22 de enero

Los autónomos inmigrantes baten récord en España: 28.867 nuevas altas el año pasado, el 77% del total

Estos son los resultados ganadores del sorteo de Super Once del 21 enero 2026

Diego Moreno, corredor de seguros: “Las compañías no ganan tanto beneficio con los seguros de coche”

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 4 de las 17:00

DEPORTES

Esto es lo que necesitan

Esto es lo que necesitan los equipos españoles en la última jornada para avanzar a octavos de la Champions League

Así te hemos la victoria en Champions del FC Barcelona ante el Slavia de Praga

Malas noticias para el FC Barcelona: Pedri se retira lesionado del partido de Champions ante el Slavia de Praga

El FC Barcelona se sobrepone a tiempo para dar la vuelta al partido y conseguir la victoria ante el Slavia de Praga en Champions

Al Atlético de Madrid se le atraganta el Galatasaray en Champions y no consigue pasar del empate