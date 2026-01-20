Hyatt pone el foco en Madrid y Barcelona y en destinos insulares para crecer en España

Madrid, 20 ene (EFECOM).- El grupo hotelero Hyatt ha acentuado su interés por crecer en el mercado español en los próximos años, en concreto en capitales como Madrid y Barcelona y en destinos insulares en Baleares y Canarias.

Durante un encuentro informativo con motivo de la celebración de Fitur, el presidente de Hyatt para Europa, África y Oriente Medio (EAME), Marc Jacheet, ha puesto de relieve la "ambición" de la cadena por aumentar su presencia en nuestro país.

El grupo cerró 2025 con 12 marcas en España y 42 hoteles, que suman 10.500 habitaciones.

Para este año, la cadena abrirá un hotel Thomson en Sevilla y no descarta la posibilidad de concretar alguna apertura más o acuerdo de gestión.

"En Madrid y Barcelona tenemos echada la red para crecer" en los próximos años, ha declarado el director de Hyatt para la región sur, Manuel Melenchón, quien ha añadido que la pretensión es "seguir desarrollando" un modelo que se fundamenta en hoteles propios y de gestión con propietarios y otras marcas.

Hyatt, que posee hoteles y establecimientos en 45 países en la región, ha triplicado entre 2017 y 2025 el número de hoteles en el área y en España, que, según Jacheet, "es el país más importante y relevante" como mercado.

El directivo de la cadena ha subrayado el "potencial" para invertir y crecer en las ciudades de Madrid y Barcelona, en relación con el nuevo perfil del viajero que, según sus previsiones, "no solo espera el todo incluido".

Dentro del componente vacacional, Hyatt prevé crecer en los destinos insulares balear y canario, a lo que añade el desarrollo que pretende ejecutar en la Costa del Sol.

Hyatt no adelanta, por política corporativa, el montante de sus inversiones previstas. No obstante, en 2024, en España, Hyatt y el Grupo Piñero firmaron un 'joint venture' (sociedad de riesgo compartido) para gestionar conjuntamente 23 hoteles, de la marca Bahía Príncipe, con una inversión de la cadena estadounidense de casi 420 millones de euros.

La cadena adquirió también, en febrero del año pasado, tres hoteles en Tenerife de la marca Alua, por unos 120 millones.

Hyatt dispone de una gran diversidad de destinos y mercados, con acuerdos con propietarios y marcas (34 solo en la región), y que van desde el segmento vacacional hasta el 'corporate' (viajes de negocios). EFECOM