Guardiola apela a la "responsabilidad" de Vox para alcanzar un acuerdo

Mérida, 20 ene (EFE).- La presidenta en funciones de la Junta de Extremadura, María Guardiola (PP), ha pedido este martes "responsabilidad" a Vox para llegar a un acuerdo, bajar el "suflé" y no negociar "como si hubiera ganado las elecciones", al pretender que se cumpla la "totalidad" de su programa y tener puestos en el ejecutivo y el legislativo.

Así se ha expresado tras no ser posible alcanzar un acuerdo entre ambas formaciones antes de la constitución de la Asamblea extremeña.

"Creo que los extremeños nos han dado un mandato muy claro: que haya estabilidad, que dejemos atrás el bloqueo, y a eso nos tenemos que dedicar", ha expuesto a los medios Guardiola tras la sesión constitutiva del Parlamento regional, en la que el PP ha cedido diez votos a Vox para que este último tenga presencia en la Mesa de la Asamblea con una Secretaría Primera.

Para Guardiola, con este "gesto de generosidad", el PP no he intentado comprar a Vox, sino que esté representado en dicho órgano, puesto que "así lo han dicho las urnas".

Según ha confesado, a preguntas de los medios, una de las opciones que se habían planteado era que Vox ostentara la Presidencia de la Asamblea, algo que no ha sido posible al no llegar a un acuerdo antes, aunque ha dicho no desvelará el "contenido" de las conversaciones con el partido liderado por Santiago Abascal.

A pesar de ello, ha asegurado que confía en llegar "cuanto antes" a un acuerdo que "beneficie al conjunto de la sociedad extremeña", para lo que espera que el diálogo se pueda seguir produciendo "desde el respeto, bajando un poquito el suflé y con menos aspaviento ante los medios de comunicación", en referencia a Vox.

Así, ha tendido la mano a esta formación, con cuyo equipo negociador se pondrá en contacto esta misma mañana para "intentar cerrar una reunión y poder seguir avanzando".

"Nuestra intención era llegar a un acuerdo antes de que se produjese la constitución de la Mesa de la Asamblea, pero no ha sido posible", ha reconocido.

Para la presidenta del PP, en una negociación tiene que haber concesiones, pero "lo que no se puede entender nunca es que un partido que ha quedado el tercero en unas elecciones con un 17 % (...), negocie como si hubiera ganado las elecciones".

Según ha dicho, los populares han ofrecido a Vox puestos en el legislativo y el ejecutivo, "acompañadas de presupuestos" y acordando las políticas que quiere poner en marcha, algo que ha lamentado se torciera antes de la constitución de la Asamblea, al suspender el partido de Abascal las negociaciones. EFE

