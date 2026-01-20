Espana agencias

Grande-Marlaska: Todas las hipótesis sobre las causas del accidente están abiertas

Madrid, 20 ene (EFECOM).- El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha asegurado este martes que "todas las hipótesis" sobre las posibles causas del accidente ferroviario del pasado domingo "están abiertas" y que será necesario analizar en el laboratorio los carriles del tramo en el que se inició el descarrilamiento y la rodadura del Iryo siniestrado.

Durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, ha explicado que los técnicos de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) han llegado a esa conclusión después de haber estado inspeccionando el terreno y mantener reuniones con las empresas y administraciones relacionadas con el siniestro.

Además, la CIAF ha solicitado a Adif, el gestor de la infraestructura ferroviaria, información sobre los registros de circulaciones por la localidad cordobesa de Adamuz, lugar del siniestro, en los dos días anteriores al suceso y va a realizar inspecciones en las rodaduras de otros trenes que circularon antes por ese mismo.

Según ha explicado, la CIAF está en fase de recogida de información y recopilación de documentación y datos de los distintos registros, y luego, en las siguientes fases de la investigación, realizará análisis de laboratorio sobre el material.

"En función de su resultado, practicará nuevas actuaciones según vayan entendiendo que sean necesarias", ha explicado el ministro, para ilustrar que la investigación está "en esta fase inicial" y que, por el momento, "todas las hipótesis con respecto a las posibles causas del suceso del siniestro están abiertas". EFECOM

