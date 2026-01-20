Gobierno dice que se debe preservar solvencia de aseguradoras con una supervisión exigente

Madrid, 20 ene (EFECOM).- El director general de Seguros y Fondos de Pensiones, José Antonio Fernández de Pinto, ha dicho este martes que la fortaleza del sector asegurador, que cuenta en la actualidad con elevados niveles de solvencia, es un activo estratégico que se debe preservar con una supervisión exigente.

Fernández de Pinto ha clausurado la jornada 'Perspectivas de la Economía y el Seguro para el año 2026', donde ha dicho que la simplificación regulatoria -una de las principales demandas del sector- no es desregulación, sino eliminar la complejidad innecesaria para concentrar esfuerzos donde están los riesgos relevantes, y sin menoscabar la calidad del control supervisor.

Ha señalado que uno de los retos del sector actualmente es hacer frente a riesgos que pueden materializarse con rapidez y eso exige una gestión del riesgo cada vez más prospectiva por parte de las aseguradoras.

Fernández de Pinto ha indicado que el sector asegurador es una pieza fundamental de la estabilidad económica y social, y está llamado a tener un papel cada vez más relevante en los próximos años, ofreciendo productos adecuados en un contexto de mayor longevidad de la población y reduciendo la brecha de aseguramiento, también frente a los riesgos climáticos.

Además, ha dicho que la Comisión Europea (CE) sitúa al seguro como un actor clave en la canalización del ahorro hacia la inversión a largo plazo, pues Europa necesita capital para la transición ecológica y digital, las infraestructuras estratégicas y afrontar el envejecimiento demográfico.

"El seguro puede transformar el ahorro en inversión productiva y sostenible", ha dicho Fernández de Pinto, que ha señalado que la revisión de la directiva Solvencia II responde a esa visión, a fin de liberar capacidad de inversión estable sin comprometer la solvencia.

También se ha referido a los riesgos tecnológicos y ha dicho que este año será un bueno momento para que una de las entidades de mayor tamaño se someta a una prueba de resiliencia operativa digital, contemplada en la normativa de resiliencia operacional digital (DORA).

Asimismo, ha señalado que el texto del anteproyecto de ley que transpone la directiva para la recuperación y resolución de aseguradoras, que aprobó la semana pasada el Consejo de Ministros, estará en audiencia pública en próximos días. EFECOM