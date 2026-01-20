Gabriel Bortoleto: "Siento una motivación increíble para aprender con este nuevo equipo"

Redacción Deportes, 20 ene (EFE).- Gabriel Bortoleto, piloto brasileño de la escudería Audi, afronta la nueva temporada de Fórmula uno "con mucha ilusión" aunque siente "el peso de la responsabilidad" y también una motivación "increíble" para aprender y esforzarse "al máximo" en su nueva aventura, dijo este martes durante la presentación oficial de su nuevo equipo celebrado en Berlín.

Su llegada a Audi, donde tendrá como compañero al alemán Nico Hülkenberg, supone para él "un sueño hecho realidad" para el que asegura estar preparado y dispuesto a "darlo todo" para escribir "un gran capítulo" dentro de una marca "con una historia tan icónica y victoriosa en el automovilismo".

"Creces escuchando sobre el dominio de Audi en Le Mans y en los rallies, y ser elegido ahora para llevar ese legado a la Fórmula 1 es un honor increíble", añadió el brasileño durante su intervención.

Por su parte, Hülkenberg, consideró que tienen la oportunidad de construir "algo muy especial juntos" y se mostró "impaciente por poner este coche en la pista de Melbourne".

"Lo que siento hoy aquí es una profunda fiabilidad y una energía increíble que caracteriza a este equipo. Somos una auténtica escudería de fábrica con una visión clara a largo plazo, respaldada por inmensos recursos y una experiencia de clase mundial", refirió el piloto alemán.

Audi, que comienza una nueva etapa de cara al Campeonato Mundial de Fórmula uno con el primer coche de la marca, presentó este martes en Berlín su nueva imagen, así como la equipación de los pilotos y el diseño definitivo de su monoplaza R26 .

Por su parte, Jonathan Wheatley, director del equipo, destacó el trabajo llevado a cabo en los últimos años: "Este vehículo es la representación física de miles de horas de trabajo de un grupo de personas con un talento extraordinario a lo largo de todos nuestros centros".

Precisó que el objetivo de la escudería será "construir un equipo que se fortalezca con cada vuelta, cada análisis y cada carrera" y mostró su intención de convertir su ambición a largo plazo "en una realidad en la pista, día a día, decisión a decisión".

Con el lanzamiento de este martes, Audi marca el final de una etapa de preparación con las bases asentadas y el rodaje previo en Barcelona antes de que el monoplaza se muestre al público por primera vez en la pista de Bahréin, previo a su debut en la carrera de Melbourne. EFE