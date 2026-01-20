Espana agencias

Francia quiere que la UE suspenda el pacto comercial con EE.UU. tras las amenazas de Trump

París, 20 ene (EFECOM).- Francia está a favor de que la Unión Europea (UE) suspenda la ratificación del acuerdo comercial suscrito con Estados Unidos el pasado verano, en línea con la decisión que se espera del Parlamento Europeo, después de las amenazas de Donald Trump de imponer aranceles adicionales.

El ministro francés de Exteriores, Jean-Noël Barrot, justificó la congelación de ese acuerdo e insistió en que su país, "cuando Estados Unidos formula una propuesta que es inaceptable, asume decirle que no".

"Francia no se somete a ningún chantaje y no se someterá nunca", subrayó en la sesión de control al Gobierno ante la Asamblea Nacional Barrot, que explicó que aunque su país tiene intención de seguir "cultivando sus relaciones históricas" con Estados Unidos, que tienen ya 250 años, también asume ahora decirle que no.

Refiriéndose a Groenlandia, echó en cara a Estados Unidos que esté cuestionando "la integridad de un territorio europeo bajo la autoridad de la OTAN".

En una línea paralela, criticó que Trump haya amenazado a Francia con aranceles del 200 % por no querer formar parte de su Consejo o Junta para la Paz en Gaza, una instancia que París rechaza porque "vendría a sustituir a la ONU".

Y con carácter más general, Barrot dijo que su país no acepta "la amenaza de utilizar los aranceles como chantaje para conseguir concesiones injustificables".

Por eso, el jefe de la diplomacia francesa defendió la suspensión del acuerdo comercial con Estados Unidos del verano de 2025, con el que la UE asumía la imposición de aranceles por parte de Estados Unidos del 15 % para la mayor parte de sus exportaciones, sin que los europeos aplicaran otros en respuesta.

Pero también la posibilidad de recurrir al dispositivo anticoerción. Y avanzó que Europa sacará "todas las consecuencias y que "Francia no se doblegará ante ningún chantaje, ante ninguna coerción, venga de donde venga".

Desde Davos, donde participaba en el Foro Económico Mundial, el presidente francés, Emmanuel Macron, señaló que no hay que privarse de ningún instrumento disponible para hacer frente a la acometida de Estados Unidos.

Y en la sesión de control al Gobierno ante la Asamblea Nacional, el ministro de Economía y Finanzas, Roland Lescure, hizo hincapié en que "el objetivo primero" de la utilización de esos recursos es que las amenazas estadounidenses no se materialicen.

Macron ha propuesto a Trump una entrevista en París este jueves en el marco de una reunión del G7, teniendo en cuenta que Francia ejerce este año la presidencia, para abordar sus diferencias. EFECOM

