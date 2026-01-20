Francia pide a la UE "no tener dudas" si hay que utilizar el "bazuca comercial" con EEUU

Davos (Suiza)/París, 20 ene (EFECOM).- El presidente de Francia, Emmanuel Macron, instó este martes a sus socios de la Unión Europea (UE) a no dudar en aplicar el mecanismo anticoerción cuando "no somos respetados y no se respetan las reglas del juego", ante las nuevas amenazas tarifarias de Estados Unidos por los apoyos europeos a Groenlandia.

"No debemos dudar tener dudas en usarlo", dijo Macron en su discurso en Davos al referirse al mecanismo anticoerción, conocido como "bazuca comercial", del que la UE se dotó a finales de 2023 y aún no ha sido estrenado.

"Europa tiene herramientas muy poderosas y debemos utilizarlas cuando no se nos respeta y cuando no se respetan las reglas del juego", continuó el presidente francés, que apostó por respetar una "preferencia europea". EFECOM

