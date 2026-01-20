Espana agencias

Fonseca cae con Spizzirri: eliminado por primera vez en una ronda inicial de un Grand Slam

Redacción deportes, 20 ene (EFE).- El brasileño Joao Fonseca perdió por primera vez en su carrera en la ronda inicial de un Grand Slam superado en por el estadounidense Elliot Spizzirri en cuatro sets (6-4, 2-6, 6-1 y 6-2), en el Abierto de Australia.

Nunca hasta ahora el sudamericano, uno de los jugadores más prometedores del circuito, con más calidad, sensación en las temporadas recientes, había quedado al margen de una segunda eliminatoria de un grande. Por segunda vez afrontaba el Abierto de Australia y evidenció que está aún lejos de su mejor momento, superado por un rival sin repercusión en el circuito.

Dos horas y 41 minutos tardó Spizzirri en sacar adelante uno de los partidos que más atención concentró en su carrera. Debutante en el Abierto Australiano consiguió superar el primer tramo del evento por segunda vez en un Grand Slam, la anterior fue en el Abierto de Estados Unidos.

A pesar de su poca experiencia en torneos de relevancia en el tour el jugador de Greenwich de 24 años, que disfruta de su mejor posición en la clasificación mundial, el 85, aprovechó la inestabilidad de Fonseca.

El brasileño, lejos de ese nivel que el pasado curso le llevó a ganar a jugadores como el ruso Andrey Rublev, entonces noveno favorito y en tres sets, y que en el 2025 logró sus primeros tíutlos, en buenos Aires y Basilea, llegó a Australia condicionado por su situación física y una lesión en la espalda que le hizo bajarse del torneo de Brisbane.

El ganador de las Finales Next Gen del 2024 intentó reaccionar y dio esa sensación en el tercer set. Pero decayó otra vez y no ofreció resistencia a la mejoría y solidez de su rival, que frustró el debut en el 2026 del brasileño, que cometió más de 35 errores no forzados.

Spizzirri, que obtuvo su victoria más grande en su carrera jugará en segunda ronda contra el ganador del choque entre el italiano Luca Nardi y el chino Ybing Wu. EFE

