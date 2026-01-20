Ernesto Valverde: "Siempre nos ocurren demasiadas cosas, algo tenemos que mejorar"

Redacción deportes, 20 ene (EFE).- Ernesto Valverde, entrenador del Athletic Club, lamentó que en las últimas semanas "siempre ocurren demasiadas cosas" en los partidos que les impiden tener buenos resultados y por ello "algo" tienen "que mejorar" para cambiar esa dinámica, empezando este miércoles en Bérgamo frente al Atalanta en la Liga de Campeones.

"Es verdad que una vez pasa una cosa, otro día pasa otra, a veces es el árbitro, otra vez es un error... Nadie está libre de esas cosas. Lo que no está bien es que siempre nos ocurren demasiadas cosas. Algo tenemos que mejorar, eso está claro", subrayó el técnico en la rueda de prensa previa al partido del encuentro correspondiente a la séptima jornada de la fase liga del torneo continental.

Valverde admitió que, después de hacer "dos buenos partidos" frente al Atlético de Madrid y PSG, el 6 y el 10 de diciembre del pasado año, el Athletic ha entrado "en una dinámica negativa, sobre todo en Liga".

"Nuestra competición más importante es la Liga y así ganamos la Copa y así alcanzamos las semifinales de la Europa League el año pasado. Ahora no tenemos los puntos que nos gustaría, pero hay que seguir empujando porque el calendario no da tregua", recalcó el técnico.

Valverde, por otro lado reconoció que el gran número de bajas con las que afrontar este encuentro -los hermanos Williams, Iñaki y Nico, Berenguer, Yuri, Laporte, Maroan, Prados, Egiluz y Yeray- son "un contratiempo" en un partido "decisivo".

"Cuando viene una sucesión de partidos así pueden suceder estas cosas, pero hay que afrontarlo", apuntó el entrenador del Athletic que destacó del Atalanta que "es un equipo con un esquema muy claro y un estilo muy marcado desde hace años".

"Es un equipo que marca al hombre y lo hace bien, son agresivos por todo el campo. Se quedan mano a mano con tus delanteros, pero solventan bien porque son agresivos y delante tienen gente con mucha calidad. Tiene una forma de jugar incómoda porque apenas te dejan respirar con la pelota y además lo hacen bien", resaltó del conjunto bergamasco. EFE

