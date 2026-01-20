Enrique Cerezo, embajador honorario de la Spain Film Commission en su 25 aniversario

Madrid, 20 ene (EFE).- La Spain Film Comission ha concedido el título de embajador honorario en su 25 aniversario a Enrique Cerezo, presidente de Egeda, "en reconocimiento a una trayectoria excepcional vinculada al cine español", ha anunciado este martes la asociación encargada de promocionar España como destino de rodajes audiovisuales.

La organización, en coherencia con el luto oficial decretado por el trágico accidente ocurrido en Andalucía, ha cancelado la inauguración de Fitur Screen y ha pasado al viernes su programa institucional en esta feria.

Además, la Spain Film Commission ha concedido el premio a mejor producción 2025, que reconoce a la producción audiovisual rodada en España que mejor utiliza las localizaciones españolas, a 'Romería', dirigida por Carla Simón, una ambiciosa coproducción que cierra la aclamada trilogía familiar tras 'Estiu 1993' y 'Alcarràs'.

Rodada íntegramente en la provincia de Pontevedra, con las Rías Baixas como escenario principal, 'Romería' destaca "por su sensibilidad narrativa, su excelencia artística y su capacidad para integrar el territorio en el relato cinematográfico".

Por su parte, el premio a Mejor Experiencia de Turismo de Pantalla 2025 ha distinguido a la Gran Ruta de Cine por Andalucía. El proyecto está impulsado por Andalucía Film Commission con el apoyo de la Consejería de Turismo de la Junta de Andalucía.

Se trata de una iniciativa pionera y plenamente consolidada que conecta el patrimonio audiovisual andaluz con su territorio real a través de rutas cinematográficas, mapas de cine, plataformas digitales y herramientas innovadoras como aplicaciones móviles y contenidos geolocalizados.

La categoría Global Visionaries Awards, otra de las novedades de esta edición, reconoce a entidades que representan una visión innovadora y transformadora de las relaciones de cooperación audiovisual internacional con España.

En 2026, año en que España e India celebran el Año Dual de la Cultura, el Turismo y la Inteligencia Artificial, se ha elegido a dos productoras clave en las relaciones de producción entre España y el gigante asiático.

Por un lado, Yash Raj Films, el estudio cinematográfico más prestigioso e influyente de la India, "cuya apuesta continuada por España como plató internacional de escenas clave en sus grandes producciones está en fase de consolidación después de los éxitos de 'Pathaan' y 'War2', a la espera del estreno mundial de 'Alpha'".

Sus rodajes en territorios como Baleares, Andalucía, Castilla y León o Castilla-La Mancha "han reforzado la proyección de nuestro país en el mercado asiático, atrayendo la atención de otras productoras indias y han puesto en valor la eficacia de la red de film commissions españolas".

Y, finalmente, se reconoce a Atrece Creaciones, productora independiente fundada por Anna Saura, "por su clara visión autoral, su proyección internacional y su capacidad para impulsar proyectos innovadores que conectan culturas y territorios", incluyendo la primera coproducción hispano-india de la historia, 'Mudras'.

Esta película, que será estrenada próximamente, formará parte de la representación española en la edición 2026 del IFFI (India International Film Festival) de Goa, en el mes de noviembre, en el que España será país invitado. EFE