Embraer capta 150 millones de dólares en financiación para impulsar su aerotaxi

São Paulo, 20 ene (EFECOM).- La empresa Eve Air Mobility, controlada por el fabricante brasileño de aviones Embraer, anunció este martes que captó 150 millones de dólares (130 millones de euros) en financiación para impulsar el desarrollo de su modelo de aerotaxi.

El préstamo, a devolver en un plazo de cinco años, contó con la participación de los bancos Itaú, el estatal Banco do Brasil, Citibank y Mitsubishi UFJ Financial Group, señaló la compañía en un comunicado.

El dinero se destinará para investigar y desarrollar su prototipo no tripulado de aeronave eléctrica de despegue vertical (eVTOL, por sus siglas en inglés), a fin de acelerar la tecnología del aparato y reforzar las alianzas con los proveedores y los órganos reguladores.

Con este último crédito, la financiación total de Eve alcanza ya los 1.200 millones de dólares (unos 1.025 millones de euros), lo que consolida a la empresa "como una de las más capitalizadas del sector de taxis aéreos".

"Este financiamiento garantiza recursos de largo plazo para acelerar el desarrollo, avanzar en el proceso de certificación y ejecutar nuestra hoja de ruta estratégica, más allá de 2028", afirmó el director financiero de Eve, Eduardo Couto, citado en un comunicado.

La expectativa de la empresa es obtener todos los permisos, realizar las primeras entregas e iniciar la operación comercial de su aerotaxi en 2027.

El pasado 19 de diciembre, Eve informó que completó con éxito el primer vuelo de su prototipo de aerotaxi en las instalaciones de Embraer, tercer mayor fabricante de aviones del mundo, en el municipio de Gavião Peixoto, en el interior del estado brasileño de São Paulo.

Eve Air Mobility es una empresa controlada por Embraer, esta última líder mundial en la producción de aviones para vuelos regionales, y cotiza en las bolsas de Nueva York y São Paulo.

Según los datos de la compañía, ya ha recibido unos 3.000 pedidos para su modelo de aerotaxi, inicialmente proyectado para transportar a cuatro pasajeros, además del piloto, en distancias de hasta 100 kilómetros. EFECOM