El Unicaja inicia la segunda fase ante la revelación de la competición

Málaga, 20 ene (EFE).- El Unicaja inicia este miércoles en el Palacio Martín Carpena (20.30 horas) ante el Fitness First Wurzburg Baskets, uno de los equipos revelación de la primera fase de la Liga de Campeones (BCL) de esta temporada, los dieciseisavos de final del torneo, partido que afronta con la baja por lesión del alero Jonathan Barreiro y la duda del escolta dominicano Chris Duarte, también con problemas físicos.

El conjunto malagueño busca ahora una de las dos primeras plazas del grupo que le clasifique para la siguiente ronda, para lo que también en esta fase se medirá al Joventut de Badalona y Élan Chalon francés.

El Unicaja, que consiguió en la pasada jornada de la Liga Endesa la clasificación matemática para la Copa del Rey, uno de los objetivos prioritarios del curso, recibe a un conjunto alemán que, en su segunda temporada en la BCL, ha firmado un registro de cuatro victorias y dos derrotas en la fase regular, únicamente superado en el grupo E por el Galatasaray, subcampeón el curso anterior.

En la Bundesliga alemana, el Würzburg marcha en segunda posición con once victorias y cinco derrotas, solo por detrás del potente Bayen Munich, y en la última jornada, disputada el pasado sábado, cayeron en la cancha del Bamberg Baskets (92-86).

El equipo teutón, que logró el título de Liga en su país en 1997 con el que fue una gran figura en la NBA Dirk Nowitzki, ya retirado, jugará por primera vez ante el Unicaja y será la décima formación alemana que se enfrente al conjunto malagueño en toda su historia.

Se une así a una lista en la que se encuentran el ALBA Berlín, el Bayer Leverkusen, el Brose Baskets, el EWE Baskets Oldenburg, el Bayern de Múnich, el Ratiopharm Ulm, el Frankfurt Skyliners, el Tatami Rhöndorf y el Telekom Baskets Bonn.

Además, es el segundo equipo alemán al que se mide el Unicaja en la BCL, tras el Telekom Baskets Bonn, con el que se vio en la Final entre Cuatro de 2023.

El equipo entrenado por Sasa Filipovski presenta una plantilla nutrida de jugadores estadounidenses en la que destacan en la dirección el base Marcus Car, los exteriores Davion Mintz, Johnathan Stove y Brae Ivey y los interiores Charles Thompson, David Muenkat y Eddy Edigin. EFE

